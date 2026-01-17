Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, представляющий в парламенте Самарскую область, заявил, что партия КПРФ, от которой он избран, готова уже весной представить на рассмотрение коллег так называемый «Мигрантский кодекс».

Матвеев является модератором работы по составлению этого кодекса. По словам парламентария, документ будет учитывать различия в правах граждан России и мигрантов. Также депутат предложил вернуть в паспорта графу «национальность». На рассмотрение Госдумы кодекс может поступить уже в апреле 2026 года.

«Сейчас задача — создать документ, который будет определять разный объем прав в стране для граждан России и привлеченных трудовых ресурсов, привлекаемых из-за границы, и переселенцев, которые сюда переезжают в поисках лучшей доли», — пояснил Михаил Матвеев.

Еще один законопроект, который внесут депутаты фракции, — о запрете прятать лицо в публичных местах, включая никабы. Как пояснил Матвеев, этого требуют актуальные для страны вопросы безопасности, пишет Самара-АиФ.