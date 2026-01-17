Метеоролог предсказала время прихода весны

Прогноз погоды на февраль и время прихода весны спрогнозировала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом она рассказала РИА Новости.

По прогнозу Гидрометцентра, зима в феврале будет мягкой, теплее обычного.

"И это значит, что весна наступит раньше", – пояснила Макарова.

Она ожидает, что в Европейской части России температуры февраля и марта будут выше климатической нормы. Раньше всего весна традиционно придет на юго-запад страны, а затем "фронт весны" будет продвигаться на северо-восток.

На раннюю весну также указывает церковный календарь. Пасха в 2026 году у православных христиан выпадает на 12 апреля. Пасхе предшествует вербное воскресенье – 5 апреля.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец назвал дату, когда впервые за зиму температура в Москве и в Подмосковье может опуститься до 20 градусов мороза. Это произойдет в крещенскую ночь – 18 января. В Московской области местами будет до минус 25 градусов, днем – в районе 20 градусов мороза. Чрезмерное охлаждение воздуха предотвратит облачность.

"И уже будет не ниже минус 6 – минус 11. Днем возможен небольшой снег, потеплеет до минус 1 – минус 6 градусов", – дал краткосрочный прогноза Тишковец.

С середины следующей недели начнется похолодание, температура вернется в рамки январской нормы.

Влияние климатических изменений на Россию объяснил эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. За последние 50 лет средняя температура на территории РФ поднялась на 2,5 градуса.

"Нужно сказать, что средняя температура – это лишь индикатор", – отметил климатолог.