Я нашел ошибку
Главные новости:
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
Французская актриса Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
В слаломе-гиганте бронзовую медаль завоевал спортсмен из Самарской области, обучающийся ГАУ СШ «Чайка» Даниил Протопопов.
Даниил Протопопов - призер первенства ПФО по горнолыжному спорту
В их числе — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. На данный момент за номинантов отдано уже 65 тысяч голосов. 
Жители региона могут поддержать земляка в народном голосовании Знание.Премия
Метеоролог предсказала время прихода весны
Метеоролог предсказала время прихода весны
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Метеоролог предсказала время прихода весны

180
Метеоролог предсказала время прихода весны

Прогноз погоды на февраль и время прихода весны спрогнозировала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом она рассказала РИА Новости.

По прогнозу Гидрометцентра, зима в феврале будет мягкой, теплее обычного.

"И это значит, что весна наступит раньше", – пояснила Макарова.

Она ожидает, что в Европейской части России температуры февраля и марта будут выше климатической нормы. Раньше всего весна традиционно придет на юго-запад страны, а затем "фронт весны" будет продвигаться на северо-восток.

На раннюю весну также указывает церковный календарь. Пасха в 2026 году у православных христиан выпадает на 12 апреля. Пасхе предшествует вербное воскресенье – 5 апреля.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец назвал дату, когда впервые за зиму температура в Москве и в Подмосковье может опуститься до 20 градусов мороза. Это произойдет в крещенскую ночь – 18 января. В Московской области местами будет до минус 25 градусов, днем – в районе 20 градусов мороза. Чрезмерное охлаждение воздуха предотвратит облачность.

"И уже будет не ниже минус 6 – минус 11. Днем возможен небольшой снег, потеплеет до минус 1 – минус 6 градусов", – дал краткосрочный прогноза Тишковец.

С середины следующей недели начнется похолодание, температура вернется в рамки январской нормы.

Влияние климатических изменений на Россию объяснил эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. За последние 50 лет средняя температура на территории РФ поднялась на 2,5 градуса.

"Нужно сказать, что средняя температура – это лишь индикатор", – отметил климатолог.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
212
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
381
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
411
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
916
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
524
Весь список