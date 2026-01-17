Жители региона могут поддержать земляка в народном голосовании Знание.Премия

До 1 февраля на платформе MAX идет народное голосование за номинантов главной просветительской награды страны Знание.Премия. В их числе — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. На данный момент за номинантов отдано уже 65 тысяч голосов.

Алексей Атапин участвует в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации». Его ученики изучают историю не только по учебникам: созданный номинантом цифровой банк экспонатов музея «Самарцы в боях за Ленинград» позволяет прикоснуться к памяти о Великой Отечественной войне через реальные предметы и семейные истории, оцифрованные для открытого доступа. Как амбассадор цифрового образования VK Алексей активно внедряет технологии в обучение — от VR-уроков до голосового помощника — и обучает этому других педагогов. За год он провел более 15 мастер-классов и вебинаров, которые собрали свыше 12 тыс. просмотров, и прочитал более 20 лекций в рамках просветительских мероприятий. Его блог «Прогрессивное образование» объединил более 14 тыс. подписчиков и стал площадкой, где учителя со всей страны делятся опытом. Среди других заслуг Алексея — победы во всероссийских конкурсах «Директор года России» и «Педагогический дебют».

Онлайн-голосование за лучшего просветителя и лучший просветительский проект проходит на платформе MAX. Отдать голос за фаворитов в 12 номинациях можно до 1 февраля 2026 года. Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Москве.

«В рамках народного голосования мы всегда объявляли только победителей — уже по его завершении, не раскрывая расстановку сил среди номинантов. В этом году мы решили изменить подход и дать номинантам возможность почувствовать поддержку россиян, увидеть, что интерес к их делу действительно высок. Уже получено 65 тысяч голосов со всей страны. Мы не называем конкретные места и не подводим итоги, но публикуем десятку лидеров на текущий момент. Знание.Премия продолжает голосование, и у всех еще есть время поддержать своих фаворитов и земляков», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

В категории «просветитель» десятку лидеров сейчас составляют: заведующий Региональным центром развития студенческого самоуправления учреждений СПО в Тульской области Роман Вепринцев, народный артист России Олег Газманов, Президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» и благотворительного фонда «Инопланетный гость» Алина Контарева, путешественник Федор Конюхов, ветеран СВО, педагог Детской школы искусств Рузаевского муниципального района с. Левжа Республики Мордовия Сергей Кочнев, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Центра образования № 47 п. Петелино Ленинского района Тульской области Екатерина Минеева, военнослужащий войсковой части 74854, ветеран СВО из Хабаровского края Вячеслав Нагаев, учитель начальных классов гимназии «ЛИДЕР» г. Краснодара Анастасия Самсонычева, главный редактор государственного телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В категории «просветительский проект» в десятку лидеров входят: фильм «В списках не значился», программа «Москва. Кремль. Путин», «Туристские поезда» РЖД, центр «ВОИН», конкурс «Инженеры транспорта», проект «80 добрых дел к Победе», движение «Волонтёры-медики», фильм «Земля людей», акция «Диктант Победы» и движение «Бессмертный полк России».

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда»; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты»; информационных партнеров — МИЦ «Известия», телерадиокомпании «Звезда» и медиахолдинга «ФедералПресс».



Фото: Знание.Премия