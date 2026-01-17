В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее

Депортация мигрантов должна финансироваться не из госбюджета, а из личных средств иностранцев – еще при въезде в Россию, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Парламентарий напомнил, что за 2024 год Россия потратила более миллиарда рублей на депортацию.

«Депортация иностранцев финансируется из бюджета, так что избавление от нежелательных гостей обходится налогоплательщикам в кругленькую сумму. В 2024 году расходы на выдворение из РФ достигли рекордных значений, превысив один миллиард рублей. Очевидно, по итогам прошлого года мы выйдем на похожую цифру, хотя депортировано было почти на 45% меньше мигрантов», — заявил депутат.

Миронов предлагает ввести депортационный депозит для трудовых мигрантов. По его мнению, депортация не должна касаться госбюджета и денег налогоплательщиков.

«Такой депозит при пересечении границы вносится иностранцем на специально открытый счет. В случае депортации эти средства пойдут на возмещение затрат, если мигрант уезжает по своей воле, деньги ему возвратят при выезде. Начну с того, что поток мигрантов уже начал сокращаться, и мы предпримем все возможное, чтобы он сокращался все больше и больше, как и нагрузка на пограничную инфраструктуру. Но также очевидно, что стоимость депортации будет расти. Так что лучше один раз все сделать по уму, чем ломать голову — где взять деньги на выдворение «ценного специалиста» или, может, проще и дешевле оставить его в стране. И зачем нам цифровизация, если не для решения подобных нужных стране задач. Что же касается того, что у мигрантов якобы нет денег на такой взнос, — то это их проблемы, а не на наши, пусть их и решают», — заключил он.