28-я гонка чемпионов состоится в Самарской области 24 января

24 января 2026 года в 11.00 состоится 28-я Гонка Чемпионов, которая станет одним из главных событий нового года. На ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Самарской области соберутся сильнейшие гонщики страны. Спортсмены будут соревноваться за рулем LADA Iskra Sport и обновленной LADA Vesta Sport. Всего в Тольятти соберутся 18 сильнейших гонщиков страны.

В 2026 году знаменитая Гонка Чемпионов отпразднует свое 30-летие. Первые соревнования на синхронной трассе полигона состоялись еще в 1996 году, их победителем стал раллист Сергей Алясов. В настоящее время рекордсменом по числу побед является действующий победитель гонки Кирилл Ладыгин, который попробует взять в 2026 году свою «юбилейную» 10-ю победу.

️В этом году Гонку Чемпионов ждет важное техническое обновление. Определять сильнейшего пилоты будут за рулем автомобилей LADA Iskra Sport и обновленной LADA Vesta Sport. Новая версия будет представлена с более тяговитым атмосферным двигателем объемом 1,8 литра, агрегатированным с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач. Ранее такое исполнение зарекомендовало себя на гоночной LADA Iskra.

Формат соревнований не изменится. В самом начале гонки пилотам предстоит в парных заездах бороться за выход из группы. Два сильнейших гонщика каждой из групп попадут в четвертьфиналы, по итогам которых определится четверка быстрейших чемпионов. Победитель финала заберет главный трофей – «Серебряную ладью».

️Также для гостей будет работать большая сцена с развлекательной программой и розыгрышем призов, выставка автомобилей новых моделей и гоночным КАМАЗом, в котором можно будет сфотографироваться, а также зона активностей с альпаками, которых можно будет покормить.

️Для зрителей, которые не смогут приехать в Тольятти 24 января, будет организована прямая трансляция – увидеть все самое интересное можно будет в соцсетях гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. Решающие заезды соревнований покажет в своем эфире телеканал «МАТЧ ТВ!».

Фото Минтуризма региона