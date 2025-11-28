Аэропорты Пензы, Самары и Ульяновска возобновили работу

Росавиация сообщает сегодня в 7.24 о возобновлении работы аэропортов Пензы, Самары и Ульяновска после введенных там ранее ограничений.

В период их действия на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Самару, отметили в ведомстве.

"Аэропорты Пенза, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в Telegram-канале "Представитель Росавиации".

Там напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, пишет Смотрим.