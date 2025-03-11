Аэропорт Самары 11 марта экстренно принял 11 московских рейсов

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В столице временно не принимают самолеты из-за массовой атаки беспилотников минувшей ночью.

Аэропорт Курумоч 11 марта принял 11 рейсов, которые следовали в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени, Кемерово и Душанбе.

- С пассажирами работают представители авиакомпании, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщили в Минобороны, ночью ПВО сбила 337 вражеских дронов над территорией РФ. Большая часть из них уничтожена над Курской областью и Подмосковьем, пишет Сова.