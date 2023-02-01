«Аэрофлот» и Ространснадзор начнут работу по изменению правил провоза ручной клади

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Об этом сообщили гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», — цитирует Александровского РИА Новости.

Он отметил, что изменения необходимы в том числе для эффективной работы бюджетного перевозчика «Победа».

Так, неоднозначность трактования ФАП в отношении провоза багажа и ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и, как следствие, к подорожанию билета.

30 января Александровский заявил, что парк компании к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолётов.

Он отметил, что первый импортозамещённый МС-21 планируется к поставке в IV квартале 2024 года, пишет РТ.