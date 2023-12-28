7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области

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Сегодня в Самарской области был перевезен 7777777 пассажир пригородных поездов 2023 года. Им стал Сергей Булаев, который оформил билет на дневной поезд из Самары в Сызрань (Куйбышевская железная дорога).

Юбилейный пассажир в Самаре был определен с помощью системы, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах, поездах, терминалах самообслуживания АО «Самарская ППК» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Счастливого пассажира на железнодорожном вокзале Самара поздравили с наступающими новогодними праздниками и вручили сертификат на бесплатный проезд и памятные подарки.

- Пригородным железнодорожным транспортом пользуюсь постоянно, так как живу в Сызрани, а в Самару приходится часто приезжать для решения рабочих вопросов. Конечно, с точки зрения комфорта, цены и безопасности, особенно в зимнее время, с железнодорожным транспортом трудно конкурировать, - отметил преимущества поезда Сергей.

Перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в Самарской области осуществляет АО «Самарская ППК», которая обслуживает пассажиров 95 пригородными поездами на шести основных направлениях. Особой популярностью у пассажиров пользуются маршруты Самара – Тольятти и Самара – Сызрань, так как на данных направлениях преимущественно курсирует современный подвижной состав, включая «Ласточки», а в расписании максимально учтены пожелания пассажиров.