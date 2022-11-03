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7 ноября в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта

3 ноября 2022 10:00
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7 ноября в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятия «Парад Памяти, посвященный военному параду в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года» в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта.

Ограничения коснутся также запрета на остановку и (или) стоянку транспортных средств. С 08:00 6 ноября до 17:00 7 ноября будет ограничена парковка на ряде улиц.

Данные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками установленного образца.

Также будет скорректирована схема движения общественного транспорта, в том числе:

автобусы № 3, 24, 34, 37, 46, 47, 80, 92, 207, 226;
трамваи № 3, 20, 22;
троллейбус № 6

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