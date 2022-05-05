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Завтра, 6 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет футбольный матч 8-го тура Тинькофф РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Динамо». Начало матча – в 19:00.

В целях обеспечения транспортного обслуживания будет усилена работа ряда трамвайных и автобусных маршрутов.

Для болельщиков, пользующихся общественным транспортом, будут работать трамваи маршрутов №№ 5, 7 и 25:

- № 5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Солидарность Самара Арена»:

трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московскому шоссе.

- № 7 «Ст. м. «Победа» – Стадион «Солидарность Самара Арена»: трамвай проследует по ул. Победы, ул. Ставропольской, ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова, Московскому шоссе.

- № 25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, Советской, Ташкентской, Московскому шоссе.

Интервал всех трамвайных маршрутов составит 15 минут.

Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона, а на автобусном маршруте № 295 до остановки «Агропарк».

Обращаем внимание болельщиков, что по окончании матча дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 26, 34, 41, 47, 67 будут поданы на остановку «Алма-Атинская» рядом с «Мерседес-Центром», а на остановке с противоположной стороны будут поданы автобусы маршрутов №№ 1 и 67.

По окончании матча (с 20.30 до 22.30) будут дополнительно поданы также трамваи маршрутов №№ 22 и 24.

Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме.

Все парковки для болельщиков на личном транспорте работают без ограничений.

Фото: администрация Самары