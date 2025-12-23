235 млн км маршрутов построили самарцы в 2025 году – Яндекс Карты подвели итоги года
Яндекс Карты подвели итоги года для самарцев. За 2025-й в приложении жители и гости города построили более 71 млн маршрутов протяжённостью 235 млн км. Чаще всего самарцы искали места и прокладывали маршруты днём. Личные итоги года авторизованные пользователи могут найти в приложении Карт.
В Самаре самой популярной рубрикой в Картах стала «Еда». За год самарцы искали где поесть 3 млн раз. Жители Самары также часто искали торговые центры и гостиницы.
В 2025 самарцы чаще всего прокладывали маршруты к торговым центрам. За год количество таких запросов составило более 3 млн. В пятёрку лидеров также вошли железнодорожный вокзал, рестораны, ВУЗы и медицинские центры.
За год автомобилисты Самары проехали с Картами 231 млн км. Средняя поездка на легковом автомобиле составила 17,6 км. Средняя длина маршрута грузового транспорта составила 107 км — в 6 раз больше по сравнению с легковым.
Пешеходы Самары, в свою очередь, прошли 3,5 млн км. Средняя пешая дистанция составила 2 км.
Больше всего маршрутов пользователи Яндекс Карт строили летом и осенью. При том, что чаще всего самарцы строили маршруты в октябре, их суммарная протяжённость больше в августе. Тогда пользователи прошли и проехали с Картами 29 млн км.
