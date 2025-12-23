Я нашел ошибку
Главные новости:
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
235 млн км маршрутов построили самарцы в 2025 году – Яндекс Карты подвели итоги года
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
на 15% меньше россиян встретят Новый год в самолете
В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий
Цена на серебро пробила историческую отметку
В Финляндии обвинили российских волков в убийстве почти 2 тыс. северных оленей
ЦБ понизил курс доллара до 79,31 рубля на 23 декабря
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
61
Яндекс Карты подвели итоги года для самарцев. За 2025-й в приложении жители и гости города построили более 71 млн маршрутов протяжённостью 235 млн км. Чаще всего самарцы искали места и прокладывали маршруты днём. Личные итоги года авторизованные пользователи могут найти в приложении Карт.

В Самаре самой популярной рубрикой в Картах стала «Еда». За год самарцы искали где поесть 3 млн раз. Жители Самары также часто искали торговые центры и гостиницы.

В 2025 самарцы чаще всего прокладывали маршруты к торговым центрам. За год количество таких запросов составило более 3 млн. В пятёрку лидеров также вошли железнодорожный вокзал, рестораны, ВУЗы и медицинские центры.

За год автомобилисты Самары проехали с Картами 231 млн км. Средняя поездка на легковом автомобиле составила 17,6 км. Средняя длина маршрута грузового транспорта составила 107 км — в 6 раз больше по сравнению с легковым.

Пешеходы Самары, в свою очередь, прошли 3,5 млн км. Средняя пешая дистанция составила 2 км.

Больше всего маршрутов пользователи Яндекс Карт строили летом и осенью. При том, что чаще всего самарцы строили маршруты в октябре, их суммарная протяжённость больше в августе. Тогда пользователи прошли и проехали с Картами 29 млн км.

