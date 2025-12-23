235 млн км маршрутов построили самарцы в 2025 году – Яндекс Карты подвели итоги года

За год автомобилисты Самары проехали с Картами 231 млн км. Средняя поездка на легковом автомобиле составила 17,6 км. Средняя длина маршрута грузового транспорта составила 107 км — в 6 раз больше по сравнению с легковым. Пешеходы Самары, в свою очередь, прошли 3,5 млн км. Средняя пешая дистанция составила 2 км. Больше всего маршрутов пользователи Яндекс Карт строили летом и осенью. При том, что чаще всего самарцы строили маршруты в октябре, их суммарная протяжённость больше в августе. Тогда пользователи прошли и проехали с Картами 29 млн км.