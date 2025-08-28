2 сентября изменят расписание электричек из Похвистнево в Самару и Абдулино

156

Во вторник,2 сентября изменится расписание движения электричек на участках Похвистнево – Самара и Абдулино – Похвистнево.

Изменение расписания связано с проведением ремонтных работ, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

2 сентября вечерняя электричка Похвистнево (отпр.18:55) – Самара (приб.21:40) отправится из Похвистнево в 19:29, и прибудет в Самару в 22:14.

В этот же день электричка Абдулино (отпр.17:15) – Похвистнево (приб.18:08) отправится из Абдулино в 17:49, и прибудет в Похвистнево в 18:42, пишет Самара-АиФ.