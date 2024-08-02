174 новых автобуса прибыли в Самарскую область в этом году

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В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в российские регионы поставлено уже более 5 тыс. транспортных средств, в том числе 4,8 тыс. автобусов, 84 троллейбуса, 108 трамваев и 27 электробусов. Всего в этом году планируется обновить порядка 7,4 тыс. единиц подвижного состава в 64 регионах страны. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

С начала года в Самарскую область прибыли 174 новых автобуса. Они будут осуществлять межмуниципальные и муниципальные перевозки в малых городах и районах. Новые автобусы уже курсируют в 5 городах и 13 районах региона. Новый пассажирский транспорт был приобретен за счет специального казначейского кредита.

«Масштабное обновление подвижного состава стало возможным благодаря своевременным решениям и поддержке Президента, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - В настоящее время мы продолжаем развивать комфортную среду, где поездка на общественном транспорте не уступает передвижению на личном автомобиле и является предпочтительным выбором для населения. За счёт новых поставок наземного транспорта в регионах увеличивается количество маршрутов, а люди быстрее и с комфортом добираются до работы, учёбы и других нужных мест. Безусловно, это делает граждан более мобильными, а значит, и более активными участниками жизни своих городов и всей страны.».

Работа по обновлению пассажирского транспорта в российских городах стартовала в 2020 году. Подвижной состав общественного транспорта поступает в субъекты страны в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта». За счет софинансирования из федерального бюджета региональные перевозчики получают в лизинг экологически чистый и комфортабельный транспорт, подходящий для людей с ограниченными возможностями здоровья, со скидкой.