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Строительство Тольяттинской набережной продолжается в зимних условиях.
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Виктор Кудряшов вместе с мэром Тольятти Николаем Ренцем оценил ход строительства Тольяттинской набережной

5 марта 2023 16:40
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Строительство Тольяттинской набережной продолжается в зимних условиях.

В пятницу, 3 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с мэром Тольятти Николаем Ренцем оценил ход строительства Тольяттинской набережной. На площадке глава регионального кабмина провел рабочее совещание, на котором с подрядчиком, представителями проектных организаций, надзорных ведомств и администрации Тольятти обсудили соблюдение графика работ, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, вопросы контроля качества строящихся сооружений.

Решение о включении этого объекта в План мероприятий по празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ было принято Президентом страны Владимиром Путиным. Средства на строительство Тольяттинской набережной были выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования из областной казны. Ускорить решение вопроса стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова – регион выполнил все необходимые для этого условия. Глава области лично курирует проект.

Строительство знакового для Тольятти объекта ведется в три этапа. Работы на первой очереди набережной – участке протяженностью 711 метров от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания – были завершены в конце прошлого года, в соответствии с графиком. Был выполнен демонтаж старых конструкций, построены подпорные стенки, возведен амфитеатр, лестничные сходы, сети ливневой и бытовой канализации, освещения и электроснабжения, монолитные работы и благоустройство на всех трех уровнях первого этапа набережной.

Сейчас более сотни строителей заняты на втором этапе объекта – прибрежной территории от спортивной гавани до пирса. Виктор Кудряшов оценил темпы и качество работ.

«Строительство ведется активно, зима здесь не является препятствием, хотя это более трудоемкий процесс. Но, чтобы ввести второй этап набережной в срок, а мы планируем сделать это в текущем году, придется прилагать и такие усилия. Уже смонтирован трубошпунт, в ближайшее время здесь появится арматура, бетонные колонны защитят берег от размывания. И создадут основу для создания площадок, где будет непосредственно выполняться благоустройство. Работы ведутся достаточно хорошими темпами, с высоким качеством. Помимо традиционных элементов благоустройства, здесь появятся территории, связанные с развитием водных видов спорта, в частности, зона, защищенная от волн. И сегодня есть общественные организации, которые предлагают свои проекты для развития этой зоны, для того, чтобы можно было не только проводить тренировки, но и устраивать соревнования самого высокого, вплоть до федерального, уровня», – прокомментировал ход работ глава регионального кабинета министров.

«Мы дополнили второй этап реконструкции набережной новыми элементами. Убрали старые бассейны, которые не несли никакого функционала. По-другому сделаем спортивную гавань. Она будет таким водным амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и различные шоу», – рассказал о деталях реализации проекта второго этапа набережной Николай Ренц.

После завершения второго и третьего этапов реконструкции набережной горожане получат почти четырехкилометровую благоустроенную зону вдоль берега для отдыха и прогулок. Общая площадь благоустройства составит почти 663 тысячи квадратных метров.

Тольяттинцы смогут отдыхать здесь в любое время года. Зимой на набережной расположится снежный городок, места для катания на коньках, лыжах и тюбингах. Летом у горожан будут популярны зоны отдыха у воды, амфитеатр, детские и спортивные площадки.

«Первая очередь набережной очень востребована у людей, уверен, что и ко второй очереди интерес будет большой», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.

Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

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