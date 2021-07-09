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Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по сокращению объемов незавершенного строительства

9 июля 2021 17:57
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Список объектов незавершенного строительства сократился вдвое. 

В пятницу, 9 июля 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по сокращению объемов незавершенного строительства. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области. В формате видеоконференцсвязи к разговору подключились главы муниципальных образований региона. 

Правительство Самарской области системно занимается проблемами незавершенного строительства. Два года назад была проведена инвентаризация недостроенных объектов на территории региона, составлен их реестр. В сентябре прошлого года в целях сокращения количества незавершенных строительных объектов и координации деятельности органов исполнительной власти Самарской области была создана соответствующая комиссия. 

«Работа нашей комиссии, безусловно, дает результат. Общий объем объектов «незавершенки» сократился в два раза. Сейчас очень важно сохранить эту динамику, не допустить потери темпов работы», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Речь идет о социально значимых объектах, зданиях и сооружениях инфраструктуры, которые по тем или иным причинам признаны незавершенными. Кстати, значительную долю таких строений (77) составляют объекты, на которые не оформлено право муниципальной собственности. При этом фактически их возведение полностью завершено.

Председатель регионального Правительства поручил ускорить эту работу. Виктор Кудряшов обратился с вопросом к руководству министерства имущественных отношений региона: как исполняется алгоритм передачи балансодержателям 65 газопроводов, которые входят в число объектов «незавершенки». 

«До конца года документы на объекты будут оформлены», - пояснила руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства Татьяна Киселева.

Члены комиссии обсудили механизмы завершения объектов, где еще есть необходимость в строительных работах. Ранее комиссия приняла решение о завершении строительства ряда объектов, в том числе станции метро Алабинская, детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской г.о. Самары, Нефтегорской центральной районной больницы.

На текущее заседание комиссии был вынесен вопрос о завершении строительства культурно-оздоровительного центра в Шентале, который объединит под своей крышей Дом культуры и бассейн.

 «Нужно провести обследование здания и определить, что нужно в первую очередь построить, исходя из нужд жителей. Проработать механизмы привлечения средств федерального бюджета, в частности по программе комплексного развития сельских территорий. Будем решать эти вопросы, Шентале нужен и культурный центр, и бассейн», - отметил Виктор Кудряшов.

На заседании комиссии также было принято решение о выделении средств областного бюджета на завершение строительства школы в селе Ташелка Ставропольского района. 

По некоторым объектам, требующим больших вложений, решено изучить возможные механизмы федеральной поддержки, и где это возможно – проработать механизмы завершения в рамках государственно-частного партнерства.  Также принято решение провести профессиональную строительную экспертизу объектов, целесообразность реконструкции которых вызывает сомнения.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что в планах решить проблемы по существующим объектам незавершенного строительства в течение пяти лет. 

К решению вопроса долгостроев с особым вниманием относится губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Под его личным контролем в 2019 году было завершено строительство 24-этажного здания на Крымской площади. Сейчас там располагается Шестой кассационный суд общей юрисдикции, который осуществляет пересмотр судебных актов, принятых в девяти регионах ПФО. Также по поручению главы региона была благоустроена территория, прилегающая к зданию. Она стала одним из популярных общественных пространств у жителей и гостей Самары.

 

Фото:    pixabay

Теги: Виктор Кудряшов заседание незавершенное строительство

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