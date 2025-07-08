В Самаре завершили 16% проходки тоннеля станции метро «Театральная»

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Строительство станции «Театральная» в Самаре идет полным ходом — метростроители уже завершили 16% проходки тоннеля.

Как сообщает газета «Метростроевец», специалисты Тоннельного отряда-6 начали проходку правого перегонного тоннеля с использованием тоннелепроходческого щита Херенкнехт S755 «Самара», который принадлежит Управлению механизации Мосметростроя. Общая длина проходки составит 1588 метров, а планируемая скорость работ — около 280 метров в месяц. Тоннелепроходческий комплекс оснащен современными технологиями, что позволяет минимизировать воздействие на поверхность.

На данный момент пройдено 222 метра второго перегонного тоннеля, пишет АиФ "Самара".

«Впереди еще 1366 метров. Работы по проекту „Самара“ продолжаются с соблюдением всех необходимых параметров, включая давление грунта, чтобы избежать просадок», — прокомментировал начальник отдела механизации горнопроходческих работ Мосметростроя Владимир Чертов.

Также названа предварительная дата завершения прокладки тоннеля.

«Работы выполнены на 16%. Ожидается, что щит „Самара“ завершит проходку через восемь месяцев, в конце декабря 2025 года», — отметил Чертов.

Станция «Театральная» станет одиннадцатой и завершающей станцией первой линии самарского метрополитена и расположится за Самарским оперным театром.