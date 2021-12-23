В Самаре приступили к поискам подрядчика для разработки проекта завершения первой линии метро

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Региональное управление капитального строительства приступило к поискам подрядчика для разработки проекта завершения первой линии метро в Самаре. Давайте посмотрим, какой чиновники видят последнюю станцию подземки — «Театральную».

Этот проект активно обсуждали в начале 2000-х годов. Власти заказали проект. А в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года подали заявку федеральным властям на получение финансирования. Однако мундиаль не помог: денег не дали. Возобновили тему, когда федеральные власти одобрили инфраструктурный кредит для Самары на завершение первой ветки метро — 10,4 миллиарда рублей на 15 лет под 3% годовых.

Начать строительство хотят уже в 2022 году. Но пока есть только старый проект «Театральной». Она должна была стать односводчатой станцией мелкого заложения. Стены собирались украсить портретами известных актеров. Выход планировали сделать на стороне площади Куйбышева. Однако еще в 2016 году главный инженер ООО «Волгатрансстрой-Проект» Александр Кузин говорил, что проект не прошел госэкспертизу из-за «архитектурных сложностей» исторического центра, пишет 63.ру.

К тому же изначально региональные власти планировали построить станцию метро «Самарская» в районе Самарской площади. Но, чтобы сэкономить деньги, региональные власти решили от нее отказаться. Поэтому «Театральная» станет последней на первой линии городской подземки.

— Предстоит построить тоннель метро под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. «Театральную» разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от оперного театра, — рассказал 63.RU министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Времени на подготовку не так уже много. По условиям предоставления кредита, станцию «Театральную» нужно ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2024 года. Минстрой уже заказал планировку территории под станцию. Работы выполняет мундиальный подрядчик.

Теперь региональное управление капитального строительства ищет специалистов, которые разработают проект завершения строительства первой линии метро в Самаре. Стоимость контракта установили в сумме 100,95 миллиона рублей. Выбрать подрядчика планируют в январе 2022 года. Со всеми работами он должен справиться максимум за 11 месяцев.

В техзадании управления капстроительства указано, что специалисты должны будут прописать в проекте схему прокладки тоннелей и размещение самой станции. Для этого предстоит провести различные изыскания, в том числе археологические раскопки. У площадки немало особенностей.

— Место прохождения трассы метрополитена имеет плотную застройку и большую насыщенность инженерными коммуникациями. Предстоит перенести сети электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, газоснабжения, связи, уличного освещения, теплоснабжения, — указано в техзадании.

Отдельно подрядчикам предстоит проработать вопрос о судьбе трамвайных путей на улице Галактионовской. Их всё же должны демонтировать — 1182 погонных метров рельсов. А вот вернут ли, большой вопрос.

На Галактионовской в районе строительства «Театральной» предполагается устройство котлована для обустройства демонтажной камеры. Его площадь составит 4598 квадратных метров. Также котлован для монтажной камеры сделают на пересечении улиц Самарской и Полевой. Его площадь составит 1125 квадратных метров.

Судя по техзаданию чиновников, строить новый перегон метро будут закрытым способом. Его протяженность составит 1600 метров. Для движения поездов сделают два однопутных тоннеля. «Театральную» сделают с перекрестным съездом перед станцией и двумя путями отстоя подвижного состава. На линии предусматривается эксплуатация 14 пятивагонных составов старого образца с перспективой перехода на новые. Интервал движения — 4 минуты.

— Предполагаемая предельная стоимость строительства станции «Театральной» с перегоном составит 18,429 миллиарда рублей. И если по итогам проектирования сумма окажется выше, подрядчику нужно будет это обосновать, — пояснили в управлении капстроительства.

За счет строительства «Театральной» власти рассчитывают увеличить пассажиропоток метро. Ожидается, что в первый год пропускная способность станции будет составлять 47,8 тысячи пассажиров.