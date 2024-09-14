В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути

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В «Мосметрострое» рассказали, как продвигается строительство последней станции первой линии метро в Самаре. Речь идет о «Театральной». Прокладкой тоннеля занимается Тоннельный отряд № 6 АО «Мосметрострой» по договору с генподрядчиком — группой компаний «Волгатрансстрой». Московские специалисты работают в Самаре вахтами по 15 дней, одну бригаду сменяет другая.

— Пройдено свыше половины пути. В Самаре на участке от строящейся станции «Театральная» до тупиков действующей станции «Алабинская» сооружено 890 метров левого перегонного тоннеля, 632 кольца. Проходка ведется закрытым способом тоннелепроходческим комплексом Herrenknecht S-755 «Самара» и завершится в конце этого года. Перегон «Алабинская» — «Театральная» будет одним из самых протяженных в Самарском метрополитене, — заявили в «Мосметрострое».

Станцию метро «Театральная» строят в центре города — на улице Галактионовской, за оперным театром, пишет 63.ру.