Школьники вместе со знаменитыми футболистами провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей.
300 школьников губернии приняли участие в «Уроке футбола» со звездами сборной России
Надевайте самые яркие и праздничные костюмы, вас ждёт настоящий «Штраус-Бал» наполненный весельем, изяществом и красотой!
Предновогодняя премьера: САТОБ представляет концертную программу «Штраус-бал» 
Глава Отрадного покинул свой пост
Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
МЧС СО рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России»
Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров.
В новом макрорайоне Самары «Амград» стартует строительство социальной инфраструктуры
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных
В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился  интересными случаями из практической деятельности.
Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» встретился с воспитанниками самарского кадетского корпуса
Предполагается, что бури продлятся около суток и завтра перейдут в основную фазу.
Ночью на Земле начались сильные магнитные бури
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
В новом макрорайоне Самары «Амград» стартует строительство социальной инфраструктуры

6 ноября 2025 12:10
151
Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров.

В 2026 году в строящемся в Куйбышевском районе Самары макрорайоне «Амград» начнется строительство социальной инфраструктуры. Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров. Министерство строительства Самарской области уже выдало разрешение на строительство, работы по возведению дошкольного образовательного учреждения должны начаться в 2026 году.
Здание, которое будет включать от двух до четырех этажей, построят на Южном шоссе. Его планируется оснастить современным оборудованием, а также безопасными зонами для игр и занятий спортом. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к учреждению территория.
Проектная документация прошла государственную экспертизу, а в 2025 году была актуализирована с учётом новых нормативов. Проект финансируется с участием средств бюджета Самарской области в рамках госпрограммы социально-экономического развития региона, что гарантирует его выполнение в установленные сроки: детский сад должен принять первых воспитанников уже в 2027 году.
«Мы придерживаемся чёткой логики: жильё и социальные объекты должны развиваться синхронно. Это принципиальная задача, поставленная губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Детский сад в «Амграде» — шаг к созданию полноценной городской среды с заботой о семьях и детях проживающих в Куйбышевском районе», — прокомментировал министр строительства Самарской области Александр Фомин.
Общая площадь макрорайона «Амград» составляет 185 гектаров. В настоящее время построено и введено в эксплуатацию более 133 тысяч квадратных метров жилья, работы по строительству жилых домов продолжаются. Ожидается, что в новом городском макрорайоне будет проживать порядка 36 тысяч человек.  
Новая инфраструктура «Амграда» будет развиваться по плану вместе с ростом района, отражая стратегию команды губернатора и создавая удобные и продуманные условия для жизни жителей. В перспективе в макрорайоне может появиться еще три детских сада и три школы, также рассматривается вопрос о строительстве поликлиники. 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

