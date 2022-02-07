Улицу Авроры в Самаре обираются продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой

166

Еще одна масштабная стройка ждет Самару. Улицу Авроры собираются продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Причем потребуется реконструкция обеих магистралей и строительство многоуровневой развязки.

Сейчас улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Свое начало она берет от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала.

Впервые о решении продлить улицу Авроры стало известно летом 2018 года. Идею продления улицы Авроры в Самаре обсуждают уже несколько лет. Построить дорогу хотят, чтобы разгрузить поперечники между Московским шоссе и Ново-Садовой — Революционную, Потапова, Советской Армии — и тем самым сократить пробки.

Дорога будет пролегать от пересечения улицы Авроры с Московским шоссе по северной границе Ботанического сада и доходить до Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Для машин обустроят 4 полосы движения. Также обещают сделать тротуары шириной по 3 метра.

При этом потребуется провести реконструкцию участков Московского шоссе и Ново-Садовой в районе строительства новой дороги.

На пересечении улицы Авроры и Московского шоссе построят многоуровневую развязку тоннельного типа. Нижним уровнем пустят Московское шоссе.

— Здесь построят два путепровода — по одному в каждом направлении. При этом предполагается реконструкция участка Московского шоссе протяженностью 1210,69 метра для изменения продольного профиля дороги, — сообщили 63.RU в региональном Минтрансе.

При этом, по его словам, кольцевое пересечение сохранится. На съездах сделают по 2–3 полосы движения.

По словам чиновников, на время строительства будут вводить ограничения движения. Но точную схему представят уже совместно с подрядчиком и после согласования с ГИБДД. Впрочем, и так понятно, что избежать перекрытия Московского шоссе на одном из самых загруженных перекрестков вряд ли удастся.

Довольно сильные изменения ждут улицу Ново-Садовую. Ось дороги изменят.

— Предстоит провести реконструкцию участка улицы Ново-Садовой протяженностью 588,93 метра. Дорогу сместят вправо относительно существующей оси проезжей части — в сторону трамвайных путей, — объяснили в Минтрансе.

Вероятно, для проведения таких масштабных работ также потребуется ввести ограничение на движение транспорта.

Губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что работу по продлению Авроры планируют начать в 2022 году. Однако в региональном Минтрансе уточнили, что удастся это сделать только после завершения других капиталоемких объектов. В Самаре это вторая очередь Самарского (Фрунзенского) моста и двухуровневая развязка на Ново-Садовой. По первой уже пустили рабочее движение, вторая — в стадии строительства, но открыть ее планируют к концу 2022 года. Также в Самарской области строят новый мост через Волгу.

Впрочем, сейчас проходит согласование проект поправок в программу по развитию транспортной системы Самарской области, в которой указано, что финансировать проект планируют уже в 2022 году. Деньги будут выделять частями — до 2024 года.

Часть денег придется потратить на выкуп земли под новую дорогу

— Общая сумма финансирования составит 1,1 миллиарда рублей. В 2022 году планируется выделить 200 миллионов рублей, в 2023 году — 499,9 миллиона рублей, в 2024 году — 400 миллионов рублей, — указано в документе.

Впрочем, по оценке Минтранса, воплощение проекта продления Авроры в жизнь будет дороже — 6,86 миллиарда рублей.

— Директивная продолжительность строительства составит 48 месяцев, то есть 4 года, — уточнили в Минтрансе.

Видео Евгений Щёкин / YouTube.com