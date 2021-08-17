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Строительство второго корпуса школы на 5-й Просеке ведется в ускоренном темпе

17 августа 2021 15:12
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Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства. 

17 августа председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте – втором корпусе школы на 5-ой Просеке. Вместе с главой городского округа Самара Еленой Лапушкиной, министром образования и науки Виктором Акопьяном и руководством областного минстроя он оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства. 

Первый корпус школы, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым: здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест; столовая на 330 мест; спортивные уличные площадки – три футбольных поля, баскетбольная и волейбольная площадка; детские площадки и площадки для занятия на свежем воздухе с мягким покрытием, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.

Корпус №2, который проинспектировал председатель областного Правительства, рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь школы №26 будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет. Строительство учебных заведений комплексного типа - одна из задач, которую Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед Правительством региона.

«Учитывая постоянные демографические циклы, нам крайне важно, чтобы любое подобное учреждение имело два ядра – школу и детский сад. Это позволит нам маневрировать местами и увеличивать или уменьшать количество мест в детском саду и общеобразовательном ядре», - пояснил Виктор Кудряшов.

Строительная площадка разделена подрядчиком на 6 блоков. Из них сейчас практически готовы три - смонтированы перекрытия, идут отделочные работы. Оставшиеся блоки, по словам специалистов, будут готовы до 5-10 сентября. После чего начнётся оснащение школы оборудованием. 

Строительство нового образовательного учреждения ведется в ускоренном темпе. В апреле строители зашли на площадку, а к середине августа уже начались внутренние отделочные работы в трех блоках. В первой декаде сентября строители завершат монолитные работы и закроют контур еще трех блоков. По контракту второй корпус образовательного центра должен быть сдан в конце декабря.

«Сдаём объект к концу этого года, готовность около 60 процентов, ведутся работы по инженерным сетям, по наружке, по благоустройству. Одна площадка подготовлена под асфальтовое покрытие, есть дождевая канализация и бытовая канализация. Причин для срыва срока мы не видим», - отметил в беседе с Виктором Кудряшовым представитель подрядной организации Павел Акимов.

Высоких темпов удалось достичь благодаря тому, что контракт со строительной компанией заключен «под ключ». Подрядчик проводил изыскательские работы, проектировал и возводил школу. В этом плане объект уникальный, отметил Виктор Кудряшов.

«Это очень важно, потому что зачастую подрядчики, которые брались за стройку, находили многочисленные ошибки в проектах. Требовалось значительное время на их переделку. Здесь же подрядчик полностью взял объект на себя. В принципе, стройка ведется достаточно активно и есть уверенность, что к концу декабря школа будет сдана», - подчеркнул председатель Правительства.

Правительство области и руководство городского округа Самара держат ход строительства под постоянным контролем.

«На эту стройку я сама стараюсь приезжать еженедельно, встречаюсь с подрядчиком, смотрю объём выполненных работ, либо приезжает мой первый заместитель, который тоже курирует строительство. Так что без внимания стройка не остаётся», – отметила Елена Лапушкина.

Новая школа возводится в Самаре в рамках реализации национального проекта «Образование». С вопросом о строительстве новой школы именно в этой части города к Губернатору Самарской области обращались жители областного центра. Глава региона дал получение решить эту задачу  в кратчайшие сроки. 

 

Фото:   обладминистрация

 

Теги: 5 Просека  Акценты второй корпус строительство школа

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