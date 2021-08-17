Все школы Самарской области оснащены «тревожными кнопками»

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Во вторник, 17 августа, Губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области, участие в котором приняли руководители министерств, главы городов и районов, представители контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов.

Один из главных вопросов повестки – обеспечение безопасности школьников во время проведения торжественных линеек в День знаний, а также – в течение всего учебного года. «Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования и других мест массового пребывания людей требует от нас постоянных скоординированных усилий, высочайшей организованности и максимального напряжения сил. Мы должны постоянно помнить: нет задачи более важной, чем безопасность детей, – акцентировал внимание участников заседания Дмитрий Азаров. – Поэтому необходимо принять все меры для того, чтобы 1 сентября мы встретили в праздничной атмосфере, и никакие угрозы, случайности, недочеты не могли помешать по-настоящему праздничному настроению».

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян отметил, что торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться для тех, кто пойдет в первые классы, а также тех, кто в следующем году окончит школу. У всех остальных учеников пройдут классные часы.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что безопасность школьников в 698 учреждениях, где 1 сентября пройдут торжества, обеспечат более 1,5 тысяч стражей порядка. При этом будет организовано дополнительное патрулирование улиц для предотвращения транспортных происшествий с участием детей. Кроме того, в период с 24 по 31 августа здания школ, особенно реконструированные, проверят кинологи вместе со служебными собаками на наличие опасных веществ и устройств.

На сегодня все 1086 школ региона, которые располагаются в 2254 зданиях, оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. «На предшествующем заседании антитеррористической комиссии была поставлена задача решить вопрос заключения договоров передачи таких сигналов в подразделения Росгвардии. Она решена на 100%», – акцентировал Виктор Акопьян.

Важно отметить, что в ряде образовательных учреждений региона будут открыты пункты для голосования. Это накладывает дополнительные обязательства по обеспечению безопасности всех, кто задействован в учебном и избирательном процессах.

«В этом году в соответствии с действующим законодательством выборы проводятся в течение трех дней. У нас остался ровно месяц на подготовку и решение всех организационных вопросов, в том числе в сфере безопасности людей в дни голосования, – подчеркнул Губернатор. – Все мы помним, что на территории Самарской области будут проводиться выборы не только в Государственную думу, но и региональный парламент. Сформированы 1785 избирательных участков, списки избирателей. И мы видим, что сейчас люди в ходе опросов говорят о том, что достаточно активно планируют принять участие в голосовании. Мы должны к этому подготовиться». Избирательным правом обладают более 2 409 600 жителей области.

Дмитрий Азаров добавил, что одновременно предстоит решить сразу несколько задач: обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, легитимность и прозрачность процедуры голосования и обезопасить всех участников избирательного процесса от угрозы распространения коронавирусной инфекции. «Несмотря на предпринимаемые усилия, эпидемиологическая ситуация, вполне вероятно, будет непростой. Поэтому необходимо принять исчерпывающие меры по защите жизни и здоровья жителей нашего региона», – обратил внимание руководитель области.

«Поскольку избирательная кампания проводится в условиях напряженной санитарно-эпидемиологической ситуации, мы рассчитали потребность в средствах индивидуальной защиты и уже определили поставщиков. Первая партия уже поступила. Для всех участников избирательного процесса, в том числе членов участковых комиссий, средства защиты поступят до 1 сентября», – доложил председатель Избирательной комиссии области Вадим Михеев.

Говоря об антитеррористической защищенности, заместитель начальника областного главка Юрий Дмитриев рассказал, что в первые дни голосования – 17 и 18 сентября – на избирательных участках и прилегающих территориях, которые заранее обследуют, будут дежурить 5335 сотрудников полиции. А 19 сентября их количество возрастет до 6668 человек. При этом планируется привлечь дополнительные ресурсы.

Во всех зданиях, предоставленных под избирательные участки, были проведены обследования всех помещений. «Основное внимание уделялось следующим аспектам: наличие исправной пожарной охранной сигнализации, системы оповещения, наличие на каждом избирательном участке первичных средств пожаротушения, наличие свободного проезда к зданию для специального транспорта, свободный доступ к путям эвакуации, телефон с определением номера, наличие ручных и стационарных металлодетекторов», – дополнил Вадим Михеев. Серьезных нарушений выявлено не было, а мелкие недочеты устранят в ближайшие полторы недели.

Важно отметить, что в дни проведения голосования образовательный процесс у школьников региона не остановится. «Предлагаю 17, 18, 19 сентября в образовательных организациях всех типов сделать днями внеклассной экскурсионной работы», – предложил министр образования области Виктор Акопьян.

«У нас трехдневное голосование. Так было и в прошлом году. Мы понимаем, что должны минимизировать угрозы, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции. Нам нужно распределять потоки: взрослого населения, которого приходит на избирательные участки, детей, которые учатся в школе. Очень важно при этом, чтобы дети были заняты, были под присмотром в этом время», – поддержал Дмитрий Азаров.

На заседании обсудили и вопросы по устранению причин и условий формирования у молодежи склонности к насилию, и деструктивному поведению. «В этом направлении мы должны усилить нашу работу кратно. Любая ошибка, недосмотр, недоработка – это не только чья-то сломанная судьба. Это угроза жизни и здоровью наших граждан, детей. В поле нашего зрения должен попадать каждый подросток, проявляющий признаки деструктивного поведения. И с каждым таким молодым человеком необходимо вести профилактическую работу», – отметил Глава региона. В этом направлении у самарского региона уже есть накопленный опыт: Это и социально-психологическое тестирование школьников и студентов, и специальные программные комплексы, инструменты автоматизированного выявления и прогнозирования девиантного поведения, в том числе в социальных сетях. «Но еще больше предстоит сделать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельно он обратил внимание на необходимость создания для молодежи социальных лифтов, вовлечения подростков в общественно-полезную деятельность, добровольчество, занятия творчеством и спортом. «Здесь необходимо выстроить более тесное взаимодействие территориальных органов внутренних дел с органами местного самоуправления, а также органами исполнительной власти Самарской области», – добавил Губернатор.

В системе образования региона функционируют 113 организаций, которые реализуют дополнительные программы физкультурно-спортивной направленности. В прошлом учебном году в них занимались 93 803 подростков. Кроме того, действует 625 школьных спортивных клубов, где занято еще свыше 66 тысяч человек.

В учреждениях среднего профессионального образования введена практика вовлечения студентов в социально значимую деятельность – по желанию самого ученика, исходя из собственных интересов и потребностей.

«Особое внимание уделяется учащимся, состоящим на различного рода профилактических учетах. Подростки «группы риска» были вовлечены в деятельность Российского движения школьников и «Юнармии». А в летний период была обеспечена практически стопроцентная занятость различными формами организации досуга и трудоустройства», – дополнил руководитель регионального министерства образования и науки Виктор Акопьян.

Кроме того, участники совещания обсудили еще ряд важных вопросов по укреплению законности и правопорядка на территории региона. В частности, речь шла об антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, а также – транспорта и соответствующей инфраструктуры.