Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов

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Во вторник, 17 августа, в преддверии начала учебного года, школьный автопарк Самарской области пополнился новыми автобусами. Ключи от новой техники руководителям образовательных округов региона вручил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Очень надеюсь, что этот учебный год принесет много радости, много новых открытий как всем педагогам, руководителям образовательных учреждений, так и, конечно же, ученикам. Сегодня мы передаём в учреждения образования очередную партию автобусов, продолжая работу по обновлению школьного автопарка», - отметил Губернатор.

Автобусы, оснащённые тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, поступят в школы Кинель-Черкасского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Похвистневского и Алексеевского муниципальных районов. Еще больше учеников сельских населенных пунктов смогут комфортно и безопасно добираться до своих школ, мест проведения областных соревнований и олимпиад.

Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению Главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств областного и федерального бюджетов уже приобретено 245 автобусов для школ губернии.

«До конца года получим еще 70, итого – 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок. – подчеркнул Губернатор. - Мы сейчас готовимся к новому учебному году, еще раз проверим все системы безопасности школ, готовность к приему учеников. Думаю, хорошим подспорьем будет та помощь, которая по решению Президента страны оказана семьям, - это выплаты в размере 10 000 рублей. Такую же сумму губернских выплат получат и семьи студентов, которые поступили в самарские вузы и ссузы. Это тоже важная поддержка для подготовки студентов к новому учебному году».

Напомним, повышение качества и доступности образования – это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений жителей региона. В Самарской области активно реализуется нацпроект «Образование», инициированный Президентом страны Владимиром Путным. С 2019 года в регионе открылись 7 новых школ и 31 детский сад. Еще 2 школы и 10 детсадов открываются в 2021 году.

Для развития творческого потенциала учеников создан 151 центр образования «Точка роста» и 40 детских мини-технопарков. Почти завершён процесс подключения всех школ области к высокоскоростному интернету.

«В добрый путь! Берегите себя, берегите наших детей!», - обратился к водителям новых автобусов Глава региона.

Водитель кротовской школы Дмитрий Лебедев работает в должности 4 года. Он один из тех, кто получил сегодня ключи от нового автобуса. Он возит детей не только в школу и из школы, но также на различные спортивные, культурные мероприятия. «Прежней «Газели» было уже 10 лет. Новая машина, конечно, лучше. Она более комфортная, школьникам в ней удобнее будет. Салон свободнее, безопасность на уровне. В общем, мне машина очень нравится», - сказал Дмитрий Лебедев.