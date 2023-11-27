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В понедельник, 27 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района. Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.

До недавнего времени в селе существовала одна школа 1965 года постройки. Она была рассчитана на 145 мест, а желающих учиться было гораздо больше. Поэтому уроки проходили в две смены, многие родители возили детей в Тольятти в другие учреждения.

С вопросом о строительстве новой школы к Дмитрию Азарову обратились жители во время расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Ставропольского района, которое глава региона проводил в 2018 году. Тогда Дмитрий Азаров поручил подобрать участок и разработать проект строительства нового здания.

«Тогда на встрече обсудили с людьми, какая проблема здесь со школой. Слово дал, что построим новую школу, – слово сдержал. Это для меня очень важно», – отметил Дмитрий Азаров.

Возведение новой школы в Тимофеевке стартовало в июне 2022 года. В начале этого года Губернатор проводил выездное совещание на объекте, где дал ряд поручений по созданию комфортных условий для учеников и педагогов. А сегодня школа в Тимофеевке открыла свои двери.

«Ждали очень долго. Когда в прошлом году заехала техника, мы поняли, что губернатор Дмитрий Игоревич свое слово, которое он дал во время совещания, сдержал. И мы следили за тем, как идет стройка. Свои советы давали жители, родители школьников по дизайну. И у детей, и у родителей, а также у нас, учителей, непередаваемые ощущения. Впервые вопрос о строительстве школы поднимался более 20 лет назад. И буквально за год удалось построить такое современное здание», – поделился директор учреждения Денис Борзаков.

Директор пояснил, что само здание рассчитано на 450 учеников. Но благодаря увеличенному количеству кабинетов и грамотному распределению потока учеников, здесь уместятся все школьники Тимофеевки – их около 700 человек. Старое здание будет использоваться под учреждения дополнительного образования.

Дмитрий Азаров поздравил учеников и их родителей, учителей и всех жителей Тимофеевки с открытием нового образовательного учреждения. «Школа – долгожданная, о ней в Тимофеевке мечтали долгие годы. Много было об этом разговоров, пересудов. Мы взяли и построили, – подчеркнул губернатор. – Когда узнал об этой проблеме, к сожалению, не было подобрано ни земельного участка, не было проектной документации. Но сконцентрировавшись на главной задаче, мы подготовили всю необходимую документацию. И очень рад, что новая школа появилась».

Новая школа очень нравится ученикам, родителям и учителям. Здесь создано 28 учебных классов, 4 мастерские – столярная и слесарная для парней, кройка и шитье, приготовление пищи для девочек, спортивный и тренажерный, читальный и актовый залы, столовая. Появился и новый, современный музей школы и села. Отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войны. Здесь же отражена история последних лет, представлены записи о выпускниках школы и жителях Тимофеевки – участниках специальной военной операции.

«Сохранить историю важно и для того, чтобы сохранить историческую правду, чтобы не забывали о том, какое горе принесли на нашу землю идеи фашизма и нацизма. Сегодня мы с этим и боремся, потому что, к сожалению, вновь эта гидра подняла голову у самых границ нашей Родины. Забывать об истории и подвигах людей нельзя ни на секунду», – отметил Дмитрий Азаров во время экскурсии по музею, которую провели ученики.

Во время осмотра и знакомства с возможностями учреждения глава региона отметил, что здесь созданы современные условия для получения знаний, в том числе в сфере информационных технологий. Уже создан робо-кванториум, оборудован кабинет информатики, а в следующем году появится центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Надеюсь, что все освоите. А самое главное – под руководством ваших наставников, учителей будете овладевать знаниями в комфортных условиях на самом современном оборудовании. И я на вас надеюсь, что в новом здании школы будет расти качество знаний, а значит и отметки», – сказал губернатор школьникам.

На вопрос губернатора «как вам школа», ученики ответили «классная». «Школа очень классная, мне нравится абсолютно все. Здесь новый спортзал, такого в старой школе не было. Она современная. Эмоции зашкаливают, даже не передать», – рассказала ученица пятого класса Арина Зайцева.

«Еще в прошлую пятницу мы учились в старой школе, а тут мы перешли в новое здание. Не представлял, что она будет настолько большой, красивой и современной», – добавил ученик старшего класса Максим Салдин.

«Я очень рад это слышать. Это лучшая оценка того труда, которые приложили многие люди. После того, что мы увидели, мы можем поблагодарить строителей, которые своим трудом создали это замечательное здание, второй дом для всех школьников, – отметил руководитель области на церемонии открытия. – Спасибо всем, кто трудился для того, чтобы эта новая школа, в которой смогут учиться и старшеклассники, и малыши, появилась». Важно отметить, что в работу по оформлению здания школы были вовлечены не только учителя. В разработке дизайна участие принимали дети и их родители.

«Я поздравляю вас, мои дороги друзья, юные земляки, с замечательной новой школой. Хочу вам пожелать успехов в овладении новыми знаниями по разным предметам, чтобы вырасти на радость мамам и папам, бабушкам и дедушкам достойными людьми, достойными гражданами своего Отечества – нашей великой России. Сегодня это ваша главная задача», – обратился Дмитрий Азаров к школьникам.

Глава региона отметил, что строительство новых школ в Самарской области будет продолжено. За последние годы появилось 11 новых образовательных учреждений благодаря нацпроекту «Образование» и поддержке национального лидера, Президента России Владимира Путина. «Мы справимся со всеми задачами, которые будем определять. И никакие враги – ни внешние, ни внутренние – этому нам не помешают», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Отдельные слова благодарности были адресованы участникам специальной военной операции. «Я хочу, чтобы мы отдельно поблагодарили героев-защитников нашего Отечества, благодаря которым мы можем собираться под мирным самарским небом, созидать, учиться, строить свои планы на будущее. Все это благодаря нашим с вами землякам, героям, которые сегодня с оружием в руках в зоне специальной военной операции отстаивают само право России на существование. Очень надеюсь, что самое внимательное отношение будет к семьям наших героев. Рассчитываю, что ребята и учителя, и родительские комитеты будут всемерно помогать и мальчишкам, и девчонкам, и семьям военнослужащих. Мы просто обязаны, это наш человеческий долг поддержать семьи военнослужащих в тот момент, когда их родные и близкие, их мужчины защищают мирное небо», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров попросил ребят бережно относиться к своей новой школе, а также прислушиваться к тому, чему учат учителя. «Коллектив у школы действительно замечательный. Столько лет скитались по разным зданиям, терпели и надеялись. И теперь есть новая школа. Я уверен, что педагоги вложат всю свою душу, все свое сердце в то, чтобы научить вас и провести за руку во взрослую, самостоятельную жизнь, – подчеркнул глава региона. – Я уверен, что вместе с родителями, которых вы будете также слушаться, вы создадите настоящую команду, которая будет достигать новых свершений, побед для школы. Команда, которая будет растить по-настоящему талантливых, инициативных, энергичных людей – настоящий граждан великой страны».

«С радостью и особой благодарностью мы хотим вам, Дмитрий Игоревич, сказать спасибо за прекрасную школу для наших детей, которые в такой атмосфере будут получать новые знания», – обратилась к губернатору председатель общественного совета села Тимофеевка Екатерина Кобзарь.

«Сегодняшний день можно сравнить с днем рождения наших детей. Наша новая школа станет символом развития, местом для рождения ярких, талантливых, перспективных звездочек Самарской области, – отметила председатель совета родителей обучающихся Галина Разумовская, обращаясь к руководителю области. – Мы понимаем, насколько тяжело принимаются управленческие решения. Для нас особенно ценно, что вы понимаете и держите на своем контроле все вопросы, и это позволяет добиваться такого результата. Я хочу пожелать, чтобы такие проекты преумножались и все замыслы реализовывались».

Фото: Андрей Савельев