Строительство самарского межвузовского кампуса поможет продвижению BIM-технологий в регионе

115

При реализации проекта создания самарского межвузовского кампуса мирового уровня, который планируется построить около стадиона «Солидарность Самара Арена», может быть использована разработка Самарского государственного технического университета.



Напомним, что проект строительства международного межвузовского кампуса около стадиона «Солидарность Самара Арена» разрабатывается по решению Губернатора Дмитрия Азарова и по поручению Президента страны Владимира Путина, согласно которому до 2030 года в России будет создана сеть современных вузовских кампусов. В Самаре межвузовский кампус запланирован как научно – образовательный центр мирового уровня, который станет точкой притяжения для студентов разных стран, а также различных инновационных предприятий. Предварительный проект строительства кампуса Дмитрий Азаров успешно защитил на федеральном уровне.



На днях команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии, в рамках которой удалось верифицировать специализации кампусов, тематические программы, продуктовые линейки с помощью руководителей и сотрудников Минобрнауки России, а также экспертов ВЭБ РФ и МФТИ.



Концепция создания самарского международного межвузовского кампуса на 5 000 мест разрабатывается при участии высших образовательных учреждений региона в связке с индустриальными партнерами – предприятиями авиакосмической, автомобильной, медицинской, строительной отраслей. Его главное направление – ИТ и все, что связано с цифровизацией отраслей, представленных на территории региона.



В Самарском политихе планируется создать авторизированный учебный центр, специализирующийся на BIM-технологиях.

По словам специалистов, BIM-технология, обеспечивающая эффективный, динамичный и синхронизированный подход к управлению строительным проектом, сейчас одно из ведущих научных направлений в строительстве. Оно может быть использовано при строительстве самарского межвузовского кампуса.



«Мы включаем информационное моделирование в учебные программы, - рассказывает декан факультета промышленного и гражданского строительства Самарского политеха Александр Пищулев. - BIM-проектировщик - профессия будущего, которая находится на стыке с IT-технологиями. Мы рассчитываем, что пространство кампуса, которое объединит студентов, преподавателей и ученых, позволит увеличить интенсивность работы с предприятиями реального сектора, в том числе в области строительства и проектирования».

Фото: департамент информационной политики СО