Скандальную стройку РПЦ у Ботанического сада в Самаре решили законсервировать

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Работы вызывают недовольство у местных жителей.

Проект детского епархиального центра у ботанического сада в Самаре отправят на доработку. Об этом стало известно во время встречи местных жителей с представителями Министерства строительства, департамента градостроительства и Самарской епархии Русской православной церкви.

— Объект на время законсервируют. Чтобы получить разрешение на строительство, необходимо изменить документы. Новый проект предоставят сначала в депстрой, а уже затем — на обсуждение местным жителям, — пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Местные жители заметили строительную технику на пересечении Мичурина и Врубеля в конце марта 2021 года. По их словам, земельный участок долгое время был частью Ботанического сада, но недавно по решению областного правительства его «отрезали». Чуть позже чиновники мэрии изменили зонирование площадки.

По словам представителей Самарского университета, структурным подразделением которого и является Ботанический сад, территория им не принадлежит. А в депстрое пояснили, что разрешения на строительство они не выдавали, пишет 63.ру.

— Вместе с тем основным видом разрешенного использования зоны Р-1 в соответствии с действующими «Правилами землепользования и застройки» является размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, — пояснили представители департамента градостроительства Самары.

Оказалось, что участок принадлежит ЕРПЦ. Примерно в 2018 году на территории установили небольшую часовню, а на заборе ботсада разместили плакат. В нём сообщалось о планах по возможному возведению здесь епархиального центра. Но несколько лет дальше слов дело не заходило.

Недовольные горожане выступили против строительства рядом со своими домами. Они опубликовали петицию в интернете с требованием остановить работы. На встрече с чиновниками местные жители повторили свои претензии.

— Когда мы покупали квартиры здесь, то рассчитывали на вид из окон на Ботанический сад, на растения и деревья. А теперь здесь будет «часовня» в 5 этажей? Нас обманули? И колокольный звон по утрам никто слушать не хочет, — объяснили свое недовольство самарцы.

На претензии инициативной группы в интернете ответили представители патриотических организаций, назвав их стремления «антихристианскими потугами». Во время встречи же к местным жителям обратились священники.

— В детском епархиальном центре будет храм. Мы иначе никак не можем строить. Нам непонятно ваше недовольство. У нас уже есть сеть таких центров, в которые ходит около 15 тысяч детей. Это же учреждение будут посещать местные жители, а не приезжие из других районов, — попытался успокоить инициативную группу представитель ЕРПЦ.

Само строительство шло ударными темпами. За несколько месяцев рабочие не только выкопали котлован, но и залили фундамент. Причем горожан смутил вид сверху на него. Они считают, что здесь всё же возведут храм, а не детский центр.

Параллельно Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск представителей Государственной инспекции строительного надзора к ЕРПЦ. Если судьи встанут на сторону госинспекции, то застройщикам грозит крупный штраф — от 5000 до 100 000 рублей или приостановка работ на срок до 90 дней. Кроме того, саму стройку могут заморозить на время суда.