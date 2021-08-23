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Самарцы поддержали строительство храма на улице Ново-Вокзальной

23 августа 2021 13:53
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Самарцы поддержали строительство храма на улице Ново-Вокзальной

В Самаре 17 августа прошли публичные слушания, на которых обсуждалось, в том числе, возможное появление религиозного объекта на ул. Ново-Вокзальной, 178. Заявителем выступил настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства капитального объекта.

Как сообщил на слушаниях настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отец Димитрий Мартыненко, здание уже построено, и он обращается за разрешением на изменение высоты, чтобы установить колокольню.

Димитрий Мартыненко пояснил, что по проекту высота объекта составит 44 м (по верхней точке креста), а за вычетом высоты креста чистая высота сооружения составит 38 метров.

Также он рассказал, что на территории, выделенной под строительство храма, ранее находилось другое религиозное учреждение: трапезная загородного Архиерейского скита (Иоанно-Предтеченская церковь).

"Те строения, которые прежде находились на данной территории, в настоящее время утрачены полностью, — констатировал Димитрий Мартыненко. — Предыдущий настоятель храма позаботился о разработке проекта храма, на строительство которого было получено разрешение. На сегодняшний день оно уже утратило свою актуальность. В связи с чем уже мною ведется дальнейшая работа по осуществлению задуманного".

Он отметил, что по проекту это будет стройное здание из красного кирпича, с колоннадами и высокими окнами, а также выразил мнение, что новый храм станет украшением территории, пишет Волга Ньюс.

Мнение присутствующих разделились: одни поддержали проект, другие сочли избыточным уже имеющееся в городе количество подобных учреждений и высказались против строительства.

Архитектор, советник губернатора Самарской области по вопросам градостроительства Виталий Стадников отметил, что более интересными вариантами было бы рассмотреть использование данной территории под социально значимые объекты.

"Лично я не вижу объективных оснований для отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. Считаю необходимым обосновать необходимость размещения объекта религиозного назначения и подобного отклонения на данной территории с учетом дефицита инфраструктуры", — прокомментировал он.

В итоге трое присутствующих проголосовали "за", еще столько же — "против". Однако, как сообщили в администрации Самары, в письменном виде в департамент градостроительства поступило 90 положительных мнений. Таким образом, проект получил одобрение жителей.

"Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары принимать решение с учетом поступивших мнений", — констатировали чиновники.

Теги: РПЦ строительство храмов церковь

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