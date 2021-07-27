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В Самаре храм отсудил себе здание на Чапаевской

27 июля 2021 13:15
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В Самаре храм отсудил себе здание на Чапаевской

Арбитражный суд Самарской области признал право собственности прихода храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на нежилое здание. Оно расположено на улице Чапаевской, 136 (литера И) в столице региона.

— Приход входит в состав Русской православной церкви. Здание, на которое он получил право собственности, является крестильным храмом. Его площадь составляет 255 кв. метров. Его построили на участке категории «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «Для строительства крестильного храма общей площадью 123 квадратных метра», — указано в материалах суда.

То есть приход вышел за положенные рамки стройки, и, по всей видимости, это мешало священнослужителям оформить право собственности. Поэтому представители РПЦ и подали иск в суд против городских властей.

Судя по решению суда, приход отказался от иска к департаменту градостроительства и департаменту управления имуществом Самары. Тем не менее прошение организации о признании права собственности на объект арбитраж удовлетворил, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com

Теги: РПЦ суд храм

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