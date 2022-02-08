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Самарцы предложили протянуть метро до «Кошелева»

8 февраля 2022 14:00
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Самарцы предложили протянуть метро до «Кошелева»

В Самаре вновь подняли вопрос о транспортной доступности отдаленных районов. Речь идет о Крутых Ключах и «Кошелев-проекте». Местные жители давно жалуются на проблемы с транспортом и просят запустить больше муниципальных маршрутов. Теперь они предложили протянуть до микрорайона метро. Дискуссия на эту тему разгорелась под роликом местного видеоблогера Александра Карягина, который показал «Кошелев» с высоты птичьего полета.

— Единственное решение — это запуск электрички «Ласточка», чтобы ходила каждые 10 минут как метро, — считает один из интернет-пользователей.

— Да, нужна регулярная электричка. А в идеале необходимо продлить метро от Юнгородка по земле вдоль железнодорожной линии до «Кошелева». Это позволит увеличить пассажиропоток метрополитена и решить транспортную проблему для более чем 100 тысяч человек, — высказался другой комментатор.

По словам других горожан, необходимо комплексное решение. Речь идет о переносе платформы Ягодная, создании ТПУ, строительстве Северного шоссе, иных соединительных дорог, а также путепровода над железной дорогой.

Напомним, в Самаре уже не в первый раз поднимают вопрос о продлении метро в сторону Крутых Ключей. В 2018 году такую идею высказывали депутаты гордумы. Однако пока власти стремятся развивать подземку в историческом центре. Сейчас более близка к реализации инициатива с прокладкой в сторону микрорайона трамвайных путей. В конце 2021 года стало известно, что этим проектом заинтересовались частные инвесторы, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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