Путин поручил взять под контроль создание новых мест в детсадах

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Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы создания новых мест в детских садах, а также стоимость и порядок такого строительства.

Путин напомнил, что часть средств, которые планировалось предусмотреть на создание яслей, пришлось направить на борьбу с пандемией: порядка 10%, но это привело к тому, что вместо плановых 190 тыс. новых мест фактически было создано 155 тыс. 400. В результате очередь в детсады ликвидирована в 28 регионах. В остальных – пока нет.

Президент также призвал рачительно подходить к расходованию средств. По словам Путина, разница стоимости одного места в яслях в Волгоградской области и Удмуртии слишком большая, хотя эти регионы находятся недалеко друг от друга, передает Радио Маяк.