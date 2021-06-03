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Пандемия затормозила достройку станции метро «Алабинская» в Самаре

3 июня 2021 09:15
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Пандемия затормозила достройку станции метро «Алабинская» в Самаре

Подрядчики не смогли завершить часть работ на станции метро «Алабинская» из-за введения в 2020 году ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Сумма неосвоенных средств составила 11,6 миллиона рублей. Информация об этом содержится в материалах правительства Самарской области, предоставленных в ответ на вопросы депутатов губернской думы.

Станцию метро «Алабинская» начали строить в 2007 году. Для пассажиров ее открыли в феврале 2015 года. С тех пор поезда здесь курсируют челночным способом. Составы приходят на один путь и уходят с него на станцию «Российская», при этом проходят через стрелку на второй путь и далее следуют по обычному маршруту.

— В 2020 году подрядчики выполнили архитектурно-отделочные работы, монтаж силовых сетей, устройств связи, тоннельного водопровода. Также они провели часть строительно-монтажных работ на перегоне между «Алабинской» и будущей станцией «Самарская». В 2021 году их планируется продолжить. Осталось сделать участок протяженностью 0,66 км и камеру съездов, — следует из документа.

В 2020 году на проектирование и строительство метро в Самаре из регионального бюджета выделили 189,7 миллиона рублей. В 2021 году финансирование составит 118,7 миллиона рублей.

При этом, по информации регионального Минстроя, ввести «Алабинскую» в эксплуатацию в полном объеме планируется в 2023 году. Это позволит сократить время ожидания прибытия поезда с 10 до 6 минут, пишет 63.ру.

Теги: Алабинская метро

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