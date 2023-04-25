На Московском шоссе в Самаре построят еще один автовокзал

Стали известны планы властей по расширению сети автовокзалов в регионе. Это следует из обновленной схемы территориального планирования Самарской области, пишет 63.ру.
— Один из новых объектов появится при выезде из Самары в районе Московского шоссе, — следует из документа, который еще проходит согласование.
Сейчас, недалеко от выезда из города, на 23-м километре Московского шоссе в районе заправки, работает только контроль-кассовый пункт, где самарцы могут купить билеты и сесть в междугородние автобусы.
Помимо этого объекта на Московском, в Самаре хотят построить еще три новых автовокзала:
— Под каждый из них потребуется земельный участок площадью 1 га, — указано в документе.
По некоторым из этих объектов концепцию уже пересматривают.