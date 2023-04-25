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На Московском шоссе в Самаре построят еще один автовокзал

25 апреля 2023 10:00
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На Московском шоссе в Самаре построят еще один автовокзал

Стали известны планы властей по расширению сети автовокзалов в регионе. Это следует из обновленной схемы территориального планирования Самарской области, пишет 63.ру.

— Один из новых объектов появится при выезде из Самары в районе Московского шоссе, — следует из документа, который еще проходит согласование.

Сейчас, недалеко от выезда из города, на 23-м километре Московского шоссе в районе заправки, работает только контроль-кассовый пункт, где самарцы могут купить билеты и сесть в междугородние автобусы.

Помимо этого объекта на Московском, в Самаре хотят построить еще три новых автовокзала:

  • в районе автостанции Аврора;
  • в районе Самарского (Фрунзенского) моста;
  • в районе радиоцентра № 3 (около стадиона «Солидарность Самара Арена». — Прим. ред.).

— Под каждый из них потребуется земельный участок площадью 1 га, — указано в документе.

По некоторым из этих объектов концепцию уже пересматривают.

Теги: Городской транспорт

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