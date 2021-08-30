Минпросвещения поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары

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Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары

С 2018 года уже введены в систему образования 40 зданий детсадов, до конца года будет введено еще 10. В общей сложности – 50 учреждений для малышей. Особое внимание уделяется системе общего образования. Всего за три года введены в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тысяч мест. Одна из них – на Пятой просеке – была построена и оборудована в сжатые сроки, уже 1 сентября здесь пройдут первые уроки.

«Крайне важно, чтобы в Октябрьском районе Самары, появились минимум две новые школы. Сейчас совместно с нашим депутатом Александром Евсеевичем ведем работу по формированию земельных участков»,–добавил Дмитрий Азаров. В этом вопросе требуется помощь Министерства просвещения в части передачи территории из федеральной собственности в региональную.

Всего в ближайшие годы планируется построить еще 12 новых школ. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что окажет необходимую помощь и содействие в решении обозначенных вопросов, сообщает горадминистрация.