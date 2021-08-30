Я нашел ошибку
Главные новости:
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
Умер Герой России Роман Шадрин
Умер Герой России Роман Шадрин
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Минпросвещения поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары

30 августа 2021 09:37
165
Минпросвещения поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары

Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары

С 2018 года уже введены в систему образования 40 зданий детсадов, до конца года будет введено еще 10. В общей сложности – 50 учреждений для малышей. Особое внимание уделяется системе общего образования. Всего за три года введены в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тысяч мест. Одна из них – на Пятой просеке – была построена и оборудована в сжатые сроки, уже 1 сентября здесь пройдут первые уроки.

«Крайне важно, чтобы в Октябрьском районе Самары, появились минимум две новые школы. Сейчас совместно с нашим депутатом Александром Евсеевичем ведем работу по формированию земельных участков»,–добавил Дмитрий Азаров. В этом вопросе требуется помощь Министерства просвещения в части передачи территории из федеральной собственности в региональную.

Всего в ближайшие годы планируется построить еще 12 новых школ. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что окажет необходимую помощь и содействие в решении обозначенных вопросов, сообщает горадминистрация.

Теги: Минпросвещения строительство школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021, 11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
Самарским бизнесменам кажется недостаточным количество торговых центров в городе. Строительство
79
Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства. 
17 августа 2021, 15:12
Строительство второго корпуса школы на 5-й Просеке ведется в ускоренном темпе
Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства.  Строительство
776
Александр Фетисов проинспектировал ход строительства.
29 июля 2021, 18:47
В Тольятти строят детсад на 150 мест и школу на 1600 мест
Александр Фетисов проинспектировал ход строительства. Строительство
993
В центре внимания
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
89
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
155
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
30 августа 2021  09:59
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
161
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
772
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
796
Весь список