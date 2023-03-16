«Хороший проект, сложный, но интересный» - полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров оценил проект межвузовского кампуса в Самаре

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В четверг, 16 марта, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На совещании, которое состоялось на территории строящегося футбольного манежа, губернатор Дмитрий Азаров представил Полномочному представителю Президента проект строительства в регионе международного студенческого кампуса.

Напомним, задача по созданию до 2030 года сети университетских кампусов «в отдельных субъектах Российской Федерации, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям Российской Федерации», поставлена Главой государства Владимиром Путиным.

Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. В регионе активно развиваются 24 высших учебных заведения, в том числе аэрокосмической, медицинской, инженерной отраслей. Ключевые вузы региона имеют статус опорных, успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», признанный Правительством России одним из лидеров среди созданных НОЦ. Кроме того, Самара в прошлом году стала студенческой столицей, принимая юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

К 2024-2025 году прогнозируется рост числа абитуриентов. Учитывая потребность в качественных пространствах для обучения и проживания в том числе иностранных и иногородних студентов, востребованность такого объекта в регионе высока.

Под руководством главы региона была разработана концепция создания международного межвузовского кампуса на 5 000 мест IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями. Создание такого мощного образовательного центра призвано способствовать не только развитию научной мысли, но и привлечению и удержанию в регионе одаренных молодых людей из других регионов страны и стран зарубежья.

В прошлом году Дмитрий Азаров представил проект Владимиру Путину и заручился его поддержкой. Благодаря системной работе региональной команды область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта.

Участие в проекте уже подтвердили крупнейшие вузы региона, среди которых Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный университет путей сообщения, Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, Самарский филиал Московского городского педагогического университета.

Сейчас с ними ведется проработка деталей взаимодействия в рамках проекта.

«Это важный и самый сложный, на самом деле, этап – выстраивание работы с университетами, не дожидаясь, пока проект будет реализован, распределение использования помещений, возможностей. Принципиальное значение имеет создание рабочих мест», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Концепция кампуса — это не только закрытие дефицита по местам для проживания и обучения студентов. Это новое пространство для образовательной деятельности, научной коллаборации, это совместные индустриальные партнеры, новые проекты», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Стройка – это только условие. Нужно отработать как раз другую часть, чтобы получился реальный межвузовский кампус, чтобы и синергия была, и интерес у молодежи, чтобы было новое качество образовательной, научной среды. Задача сложная, но безусловно интересная и важная для региона», — отметил Игорь Комаров.

Уникальность единого образовательного пространства кампуса — в совместном взаимодействии вузов с индустриальными партнёрами. Вместе с ПАО «Сбербанк» готовится к созданию центр подготовки кадров для цифровой экономики «Школа 21». На площадке кампуса запланировано реализовать программы поддержки одаренных детей Образовательного Фонда «Таланты и успех» («Сириус»). Соответствующие договоренности были достигнуты ранее Губернатором Самарской области.

«Этот проект становится якорным для развития детей, что, конечно, крайне важно», — подчеркнул глава региона.

Кампус будет построен в уникальной рекреационной территории, в перспективном районе северной части Самары, прилегающем к стадиону «Солидарность Самара Арена». Предусмотрено комплексное развитие этой территории — в 2020 году был проведен конкурс на разработку мастер-плана комплексного развития территории вокруг стадиона, которая входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию. Участие в конкурсе приняли архитектурные бюро из разных стран мира.

Территория строительства подготовлена, проведены инженерные изыскания. Первая очередь проекта кампуса – это возведение объектов для проживания и обучения 5 тысяч студентов. Предусмотрена возможность дальнейшего расширения кампуса еще на 3 тысячи мест с усилением научной и образовательной базы. В перспективе также возможно строительство партнёрами кампуса и НОЦ своих зданий (научных, лабораторных, офисных и других) для повышения взаимодействия в рамках образовательного процесса.

«Фактически это новая точка роста не только для Самары, но и Самарской области, перспективная площадка, и мы хотели бы, чтобы она развивалась с учетом и жилой застройки, и создания новых рабочих мест», — подчеркнул губернатор.

Рядом с кампусом предполагается разместить современную жилую застройку, офисные, торговые, выставочные и гостиничные помещения, две школы в общей сложности на 1100 мест и два детских сада на 550 мест. Предусмотрена концепция развития транспорта, трамвайной ветки.

Реализовать проект кампуса планируется через механизм концессии. Самарская область выступила пилотным регионом по проведению сертификации проекта по методике IRIIS (Айрис) (национальная оценка качества инфраструктурных проектов). Полученный «золотой уровень», подтвержденный заключением Центра ГЧП ВЭБ.РФ, свидетельствует о высоких экономических, социальных и экологических показателях проекта.

В настоящий момент во взаимодействии с Министерством науки и высшего образования РФ вырабатываются основные параметры проекта. Проводится работа с его потенциальными партнёрами — ведутся переговоры с порядка 500 компаний. Акцент делается на таких направлениях сотрудничества, как стажировка, практические работы студентов кампуса в компаниях партнёров проекта на реальном оборудовании и с реальными задачами в формате проектов; совместные образовательные программы; размещение лабораторий, опытных производств, мастерских партнёров проекта, предполагающих работу с новыми идеями и продуктами.

«Хороший проект. Сложный, но, наверное, поэтому и интересный, важный и перспективный. С самого начала на перспективу планируется по самым высоким требованиям, с использованием всех достижений, знаний и наилучшего опыта», — подытожил Игорь Комаров.

Первая очередь проекта планируется к сдаче в IV квартале 2026 года. Создание кампуса станет ключевым фактором в формировании крупного IT-кластера в Самарской области, обеспечит открытость среды коммуникаций между научным и технологическим сообществом региона, повысит привлекательность области для инвесторов.

Фото: СОВА