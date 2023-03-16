Дмитрий Азаров познакомил Игоря Комарова с ходом строительства футбольного манежа у "Солидарность Самара Арены"

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Сегодня в регионе продолжает работать полпред Президента в ПФО Игорь Комаров. Губернатор Дмитрий Азаров познакомил его с ходом строительства полноразмерного крытого футбольного манежа у "Солидарность Самара Арены". Его возводят в рамках федеральной программы "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".



В манеже предусмотрено футбольное поле 105 на 68 метров с искусственным газоном российского производства, соответствующее международным стандартам. На трибунах будет создано порядка 500 мест. 4 зоны команд, 3 разминочных зала, тренажеры, судейские комнаты, пресс-центр, микст-зона, гардеробы разместятся на первом этаже. На втором – административные площади и зона обслуживания зрителей.



Чтобы манеж вписывался в архитектуру с рядом стоящим стадионом, был изменен фасад от типового проекта. В прошлом году удорожание стоимости металла и сложности с его поставками повлияли на темпы проведения работ. Сейчас все вопросы благодаря вниманию губернатора Дмитрия Азарова решены.



Сейчас на объекте продолжается монтаж металлических конструкций манежа, кровли, фасада, внутренняя отделка помещений. Все материалы – отечественные. Общая строительная готовность футбольного манежа в целом на сегодняшний день составляет порядка 60 %.



Губернатор Дмитрий Азаров поручил руководителю областного Минстроя Николаю Плаксину вести постоянный контроль за ходом работ – так же, как во время строительства стадиона "Солидарность Самара Арена" к Чемпионату мира по футболу. Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо составить четкий план-график строительства буквально на каждый день и следить за его соблюдением.



Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил:



- Не каждый регион может похвастаться таким объектом. Это серьезный вклад в развитие спорта и в наш футбол, в здоровье детей и молодежи, в патриотическое воспитание.

Фото: скриншот видео