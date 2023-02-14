Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района

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Губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Ставропольский район, которая состоялась 14 февраля, осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры. В муниципалитете благодаря региональному бюджету и реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.

В селе Тимофеевка Ставропольского района Дмитрий Азаров оценил ход строительства долгожданной новой школы на 450 учащихся. Ее местные жители ждут десятки лет. Существующее здание школы было построено в 1965 году и рассчитано максимум на 145 учащихся, а желающих гораздо больше. Ребята вынуждены учиться в две смены, многие родители возили детей в Тольятти. Первые проекты новой школы появились еще в начале 80-х годов, но долгие годы строительство так и не начиналось. После того, как жители Тимофеевки обратились к Дмитрию Азарову за помощью в решении проблемы, строительство новой школы после проведения необходимой подготовительной работы началось.

Возведение новой школы в Тимофеевке стартовало в июне 2022 года. Сейчас выполняются работы по закрытию контура блока А, ведется внутренняя отделка подвала, проводятся работы по газоснабжению, монолитные работы, каменная кладка стен и перегородок, монтаж тепловых сетей. Глава администрации Ставропольского района Владимир Медведев доложил губернатору, что срок завершения работ согласно заключенному контракту – 1 сентября 2023 года. Дмитрий Азаров поставил задачу закончить строительство школы не позднее 1 августа.

«Думаю, вы свою ответственность понимаете. Люди ждут этого объекта ни один десяток лет. К сожалению, раньше никаких реальных шагов не предпринималось. Сейчас у нас есть все шансы, чтобы их мечта сбылась. Не подведите», — обратился глава региона к подрядчикам.

Дмитрий Азаров также поручил выстроить план строительных работ так, чтобы до начала нового учебного года здание было не только построено, но и оснащено всем необходимым.

Губернатор отметил, что необходимо учесть пожелания родителей и детей, вовлекать их в работу по оформлению здания школы: «Делайте эту работу вместе с родителями и детьми. Крайне важна такая сопричастность. У нас был хороший опыт в детском доме «Иволга», когда объявили конкурс рисунков и работу победившей девочки разместили на фасаде».

В сельском поселении Пискалы Ставропольского района Дмитрий Азаров осмотрел обновленный Дом культуры – это центр творческой жизни для местных жителей. Здесь работает 15 секций различного направления, базируется 10 творческих коллективов, включая фольклорный ансамбль, детский хореографический ансамбль, кружок ткачества. Ежегодно проводится более 280 культурно-массовых мероприятий.

Дом культуры, построенный в 1975 году, давно требовал модернизации – как в части ремонта здания, так и материально-технического оснащения. Ранее за счет спонсорских средств и средств муниципального бюджета удалось провести небольшой объем работ, но этого было недостаточно. В 2022 году в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура» был проведен капитальный ремонт здания пискалинского Дома культуры. Создано 10 современных комфортных зон, в том числе зона семейного отдыха, центр фольклора для сохранения народных традиций, детская игровая зона, мастерская ремесел с ткацким станком для ковроткачества, выставочное пространство. Зрительный зал оснастили современным световым и звуковым оборудованием.

Губернатор Дмитрий Азаров, осмотрев обновленное здание Дома культуры, пообщался с педагогами и жителями села. Так, занимающаяся в мастерской декоративного-прикладного творчества Настя показала главе региона, как шьются коврики на ткацких станках. Участницы фольклорного ансамбля «Берегиня» поблагодарили Дмитрия Азарова за внимание к объектам культуры в непростой для страны период: «Самое главное, что в трудное время Вы заботитесь еще и об этом – чтобы появлялись вот такие прекрасные дома культуры, библиотеки. Важно в это непростое время дух поднимать и не забывать ни о ком. У нас и внуки в ансамбль ходят. Мы русский дух сохраним. Победа будет за нами!». Губернатор подчеркнул, что внимание в регионе уделяется и будет уделяться каждому селу.

Еще один новый объект, сделанный в Ставропольском районе в рамках нацпроекта «Культура», Дмитрий Азаров оценил в селе Васильевка. Здесь в конце декабря 2021 года на базе старой библиотеки появилась современная модельная библиотека. В здании провели капитальный ремонт, организовали современный и оснащенный культурный центр. Модернизация позволила максимально расширить библиотечное пространство, создать многофункциональные зоны, в том числе пространство тихого чтения с применением VR-технологий, молодежное пространство, сцену для выступлений и лекций, театральную студию. Были приобретены новая литература (свыше 2800 экземпляров), VR-книги, интерактивное и мультимедийное оборудование. К услугам посетителей библиотеки бесплатный доступ к онлайн-сервисам электронных книг. У посетителей библиотеки появилась техническая возможность для виртуального посещения концертов и спектаклей в лучших залах страны.

Руководитель управления культуры и молодежной политики Ставропольского района Людмила Пастухова отметила, что модельная библиотека стала местом притяжения для жителей всех возрастов, и поблагодарила главу региона. «Библиотека интересна как детям, так и взрослому населению. После ремонта у нас заметно увеличилось количество посетителей. Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, за реализацию у нас такого замечательного проекта».

Губернатор подчеркнул, что важный аспект организации работы модельный библиотеки — общение людей разных поколений, семейное посещение, совместные мероприятия с участием детей и родителей: «Это связь поколений, жизненный опыт. Мероприятия, объединяющие людей разных поколений, очень нужны».

Дмитрий Азаров особое внимание уделил вопросу патриотического воспитания и просветительской работы по теме специальной военной операции: «К сожалению, не все понимают цели и задачи СВО, не все понимают, что реально сейчас происходит». Глава региона предложил разработать отдельный проект, направленный на то, чтобы во всех библиотеках Самарской области были созданы специальные стенды с литературой и наглядной информацией по тематике СВО – об истоках нацизма, причинах и целях СВО.

«Важно показать истоки неонацизма — откуда корни, и что, к сожалению, мы с тем же врагом и боремся. Еще до времен ВОВ, когда идеи нацизма начали завоевывать популярность, самые развитые в технологическом плане страны рухнули в бездну этого зверства, просто облик человеческий потеряли. Нам надо это сейчас показывать, — сказал Дмитрий Азаров, обратившись к министру культуру Самарской области Ирине Калягиной, — По всем библиотекам нужен такой сквозной проект «Полка СВО», чтобы показать истоки нацизма, как сейчас мы вынуждены вновь с этим бороться. Очень важная работа. Это нужно знать всем — и детям, и взрослым. А кому-то надо и напомнить. Это работа на каждый день».

Дмитрий Азаров рассказал, что во время одной из поездок в зону СВО, в Ростовской области, ему показали методические пособия на украинском языке по подготовке войны с Россией, которые были напечатаны еще в 2021 году. «А подготовлены они были, вероятно, еще раньше. Составители пособий – два американских фонда, которые вели работу по всему миру по так называемым «цветным» революциям, разрушениям государств. Они готовились к войне», — сказал Дмитрий Азаров.

Фото: Светлана Осьмачкина