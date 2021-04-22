Для строительства новой станции метро в Самаре надо снести два дома

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Стали известны подробности размещения станции метро «Самарская». 63.RU их сообщил врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

— Рядом с земельным участком, на котором планируют вести работы, находятся несколько жилых домов. Они располагаются по адресам: Самарская, 186 (два дома под одним номером) и Самарская, 188, — пояснил чиновник.

При этом, по его словам, строения не попадают в границы предполагаемого размещения «Самарской». Однако во время строительства, как считает врио главы Минстроя, подрядчикам может потребоваться территория рядом с жилыми домами. Чтобы минимизировать негативные последствия, чиновники планируют выселить жильцов. Они рассматривают два возможных варианта развития событий.

— На время строительства самарцев временно отселят, но дома сносить не будут. После окончания работ прилегающую территорию приведут в порядок. Это основной вариант, — рассказал Сергей Пичушкин.

Однако в Минстрое не исключают, что временное переселение жильцов этих домов будет невозможно. Тогда чиновникам придется изымать земельные участки в собственность региона и затем сносить дома.

Как пояснил Сергей Пичушкин, затраты на реализацию любого из двух сценариев предусмотрены на первом этапе строительства новой станции метро. Кроме этих работ, подрядчикам предстоит заниматься переустройством коммуникаций. Всё это отражено в проекте строительства, который уже прошел государственную экспертизу.

Однако пока чиновники не могут сообщить, когда начнется расселение домов на Самарской. Дело в том, что до сих пор неизвестны сроки строительства «Самарской». Поэтому в бюджете региона пока не выделяют деньги на работы.

Известно, что новая станция будет располагаться в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Предполагается, что она будет небольшой, с двумя вестибюлями. Длина платформы составит 104 метра. Входить пассажиры будут через четыре наземных павильона с лестницами.