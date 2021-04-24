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Жители правого берега Волги проходят вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе

24 апреля 2021 13:32
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Жители правого берега Волги проходят вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе

На днях один из новых передвижных  фельдшерско-акушерских пунктов Волжской центральной районной больницы был переправлен в Рождествено.  Для жителей правобережья организована вакцинация от новой коронавирусной инфекции в рамках работы мобильного ФАПа. 

Напомним, в начале  апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии, в том числе три в Волжский район.  Поставка столь необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.

Модернизация первичного звена - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом  страны Владимиром Путиным. 

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому он позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

«Для повышения доступности вакцинации и диспансеризации один из наших мобильных фельдшерско-акушерских пунктов переправили для работы в подразделение больницы в Рождествено, - рассказал главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. – По графику мобильный комплекс будет работать для жителей сел Рождествено, Гаврилова поляна, Подгоры, Новинки, Торновое, Шелехметь, Выползово, Усинский.   Сегодня вакцинацию от COVID-19  рядом с домом прошли жители села Торновое».

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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