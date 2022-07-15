Жителей Самарского региона приглашают посетить пункты вакцинации

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Жителей региона приглашают посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19, а также пройти повторную вакцинацию.

Напоминаем, ревакцинация проводится спустя 6 месяцев после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания. Регулярная вакцинопрофилактика необходима для поддержания коллективного иммунитета к COVID-19. Прививка поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания при встрече с инфекцией.

Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Обращаем внимание, ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V». Все вакцины безопасны и эффективны.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.