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Жителей Самарского региона приглашают посетить пункты вакцинации

15 июля 2022 12:50
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Жителей Самарского региона приглашают посетить пункты вакцинации

Жителей региона приглашают посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19, а также пройти повторную вакцинацию.

Напоминаем, ревакцинация проводится спустя 6 месяцев после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания. Регулярная вакцинопрофилактика необходима для поддержания коллективного иммунитета к COVID-19. Прививка поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания при встрече с инфекцией.

Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин.  Обращаем внимание,  ревакцинацию можно пройти  и первым компонентом вакцины «Спутник V». Все вакцины безопасны и эффективны.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.

Теги: Вакцинация

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