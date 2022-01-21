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Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля

21 января 2022 11:27
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Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля

Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля. В Москве он наступит немного раньше, в конце января – начале февраля, так как столица первая вошла в этот процесс. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, средний инкубационный период у "омикрона" – два-три дня, максимально неделя.

Говоря о числе выявляемых случаев заражения, врач отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем фиксируют. Схожее мнение выразил и заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

По его мнению, штамм-омикрон в стране давно и цифры не отражают ситуацию. Заболеваемость будет расти, в стране много бессимптомного течения, отметил эпидемиолог. И лучшее, что можно сделать – это привиться, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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