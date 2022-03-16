Вирусолог назвал отмену масочного режима преждевременной мерой

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов высказался по поводу отмены масочного режима в некоторых субъектах страны. По его мнению, для 54-го региона - это преждевременная мера и необходимо дождаться, когда уровень заболеваемости снизится до 150 случаев в сутки. Мнение эксперта приводит Сиб.фм.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и вирусолог Сергей Нетёсов считает, что COVID-19 всё ещё опасен и пока рано отменять масочный режим, как это сделали в Москве и Кузбассе.



По словам вирусолога, заболеваемость в Новосибирской области действительно упала, однако она всё ещё высокая по сравнению с ноябрём прошлого года.

- На самом деле не так много людей соблюдают все эти ограничения. Но я лично считаю, что у нас остаются люди в повышенной группе риска. Это невакцинированные, пожилые и люди с серьёзными хроническими заболеваниями. Они категорически должны носить маски и вакцинироваться.

Вирусолог отмечает, что из-за мировых событий о коронавирусе стали говорить меньше. Однако нельзя ослаблять внимание к болезни, ведь смертность до сих пор остаётся на высоком уровне. Снижение противоэпидемических мер можно применять тогда, когда показатели по смертности и заболеваемости снизятся до значений хотя бы начала сентября 2021 года, сообщает СОВА.