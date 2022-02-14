Вирусолог Альтштейн заявил о пике пятой волны коронавируса в России

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Пятая волна коронавируса в России, вызванная омикрон-штаммом, достигла пика, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru, передает РИА Новости.

"Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим", — рассказал ученый.

По его словам, при нынешнем уровне заболеваемости вирусный геном "портится", что делает его менее жизнеспособным.

Однако, предупредил Альтштейн, расслабляться пока преждевременно. "Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия", — добавил он.

Фото: pixabay