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В условиях новой волны COVID-19 наряду с «дельтой» широкое распространение получил штамм «омикрон»

16 февраля 2022 13:03
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В условиях новой волны COVID-19 наряду с «дельтой» широкое распространение получил штамм «омикрон»

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о Тольятти, главный врач Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Юрьевна Гаршина:

В условиях новой волны COVID-19 наряду с «дельтой» широкое распространение получил штамм «омикрон».
Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, заболевание у них протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.
У детей серьезное осложнение – мультисистемный воспалительный синдром (МВС) – может развиться через 1 – 4 недели после перенесенной инфекции.

Вероятнее всего, МВС у детей – это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющийся не во время, а через 1 – 4 недели после перенесенного заболевания.
Важная деталь: МВС может развиться и у детей которые болели COVID-19 в легкой или даже бессимптомной форме. Возможная причина его развития, скорее всего – гипериммунная реакция организма на вирус, только отсроченная по времени.

Для МВС характерно острое начало – быстрое появление лихорадки, причем температура плохо снижается антипиретиками, нарастающие симптомы интоксикации.
Второй характерный признак – появление различных вариантов сыпи.
Третий признак, на который надо обращать внимание – увеличение лимфатических узлов различной локализации.
Также нередко появляются расстройства желудочно-кишечного тракта.
Грозные симптомы – снижение артериального давления, иногда вплоть до проявления шока, а также нарушение работы сердца.

По результатам анализа заболеваемости на прошедшей неделе отмечается значимый рост заболеваемости в возрастной группе до 1 года и снижение заболеваемости в возрастных группах 7 – 14 и 15 – 17 лет.

Младенцы до года – самая уязвимая категория, так как имеют незрелую иммунную систему.

Формирование иммунитета у детей – процесс длительный и складывается из нескольких критических периодов, чаще всего выделяют пять основных: до 28 дней жизни, до 4 – 6 месяцев, до 2 лет, до 4 – 6 лет, до 12 – 15 лет.

В 94% случаев дети раннего возраста заражаются в семье.

Пока нет вакцины против COVID-19 для детей, нужно создать эффект кокона за счет вакцинации взрослых членов семьи и подростков от 12 – 17 лет, чтобы обезопасить детей, особенно младенцев, от участия в эпидемическом процессе.

Кроме вакцинации окружающих малыша родственников, рекомендуется соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, режимные моменты, правила личной гигиены.

Для детей наиболее актуально проведение общеукрепляющих мероприятий: важно упорядочить режим дня, обеспечить достаточную продолжительность сна, полноценное сбалансированное питание.
Во время прогулки сохранять социальную дистанцию.
Исключить посещение многолюдных общественных мест.

Теги: Коронавирус

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