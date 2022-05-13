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В Центре им. Гамалеи начались исследования новой вакцины от коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. По его словам, несколько добровольцев уже получили препарат, никаких негативных реакций на прививку у них нет.

Ученый отметил, что возникают сложности с набором граждан, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19. Скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.

Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Препарат предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые.