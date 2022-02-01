65

В течение двух-двух с половиной месяцев в России должны закончиться испытания назальной вакцины против коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, если испытания препарата пройдут успешно, после регистрации начнётся его массовое применение.

Гинцбург отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.



Исследования российской вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет начнутся через 18-20 дней. По словам специалиста, около десяти тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в России.

Гинцбург отметил, что пробочных эффектов не зафиксировано.