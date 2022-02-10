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В Самарской области вакцинировали «Спутником» уже 289 подростков

10 февраля 2022 10:47
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В Самарской области вакцинировали «Спутником» уже 289 подростков

В Самарской области 289 подростков прошли вакцинацию от COVID-19 двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), которая позиционируется как средство профилактики коронавирусной инфекции у детей от 12 до 17 лет. Прививочные пункты развернули в 8 медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов для подростков размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19».

«Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр врача-педиатра, в ходе которого специалист проводит общую оценку здоровья, уточняет эпидемиологический анамнез.

Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, ОРВИ и другие инфекционные заболевания», — прокомментировала заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова.

Чтобы пройти вакцинацию по предварительной записи, необходимо с собой иметь паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС. Вакцинация проводится по заявлению родителей или законных представителей ребенка, пишет Обозрение.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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