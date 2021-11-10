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В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных

10 ноября 2021 11:58
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В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных

Об этом сообщил Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире передачи «Главная тема» на телеканале ГТРК «Самара».

Глава региона рассказал о том, какой эффект дали нерабочие дни с точки зрения стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. За период с 25 октября по 7 ноября в области удалось не только заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения, но и нарастить масштабы вакцинации.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех жителей области, которые в нерабочие дни заботились о своем здоровье и здоровье своих близких. 

«Мы все должны сплотиться в этой борьбе. В первую очередь лучшая защита – это вакцинация. Благодарю всех земляков, которые ответственно отнеслись к режиму нерабочих дней, тех, кто ушел на самоизоляцию, кто сделал вакцину. Именно этот вклад позволил нам с 8 ноября запустить в работу всю экономику», - отметил Губернатор.  

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время жителей региона, которые уже сделали или собираются сделать прививку от COVID-19, ждут поощрения. Общественная палата Самарской области вышла с инициативой проведения акции «Вакцинация- жизнь». 

 «Я поддержал эту акцию. Она будет проводиться среди всех вакцинированных граждан. Будет розыгрыш. Совсем скоро об условиях акции можно будет узнать на сайте «Карта жителя Самарской области». Там будут ценные призы – и квартиры, автомобили», — сообщил Дмитрий Азаров.

Теги: В центре внимания Вакцинация Коронавирус

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