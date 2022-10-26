В России выявили два новых варианта COVID-19

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В России выявлено два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма «омикрон» — «цербер». Об этом в среду, 26 октября, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта - это BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»)», – пояснила Попова.

Попова добавила, что вместе с этим эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России управляемая. Пятую неделю подряд идет снижение числа случаев. По словам главы ведомства, снова вводить какие-либо ограничения в стране не планируется, пишут "Известия".