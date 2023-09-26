В России снова начали часто болеть коронавирусом

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За неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. Это следует из данных, опубликованных на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Как стало известно, в период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того зафиксировано 24 летальных исхода.

Ранее оперштаб сообщал, что за неделю с 11 по 17 сентября рост заболеваемости составил 48 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. После этого в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом, пишет Лента.